Στην εκδήλωση του Ινστιτούτου InSocial για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την «εθνική και προσωπική επιτυχία». Ο κ. Βενιζέλος, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ελλάδα πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, τόνισε τη σημασία της επιτυχίας αυτής, τόσο για τη χώρα όσο και για τον ίδιο, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να δουλεύει κανείς υπό δύσκολες συνθήκες.

Αναφερόμενος στις πολιτικές επιπτώσεις της εκλογής, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η εκλογή του Έλληνα υπουργού στη θέση του προεδρεύοντος του Eurogroup στέλνει σημαντικά μηνύματα. «Πρώτον, οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη δηλώνουν έτοιμοι να μελετήσουν τα μαθήματα που διδάσκει η ελληνική κρίση. Δεύτερον, αποδέχονται ότι στο εργαστήριο της Ελλάδας δοκιμάστηκαν τροποποιήσεις των ιδρυτικών συνθηκών και νέοι θεσμοί, χωρίς τους οποίους η Ευρώπη δε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις επόμενες κρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι η έννοια της «κρίσης» δεν υπήρχε στις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ πριν την ελληνική περιπέτεια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών.

Καταλήγοντας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε την ανάγκη η εκλογή αυτή να λειτουργήσει ως μάθημα και για το εσωτερικό της χώρας. «Πρέπει να φροντίσουμε με τις πολιτικές μας και την αίσθηση εθνικού συμφέροντος να καταστήσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα πραγματική και ολοκληρωμένη», δήλωσε.