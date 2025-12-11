​​Την άμεση αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας εκ νέου κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις για τη δημιουργία κοινού μετώπου, μόλις δέκα ημέρες μετά την πρώτη του ανοιχτή έκκληση.

Το κάλεσμα αυτό έγινε στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω του Ινστιτούτου InSocial, εγκαινίασε επίσημα τον θεσμικό διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, με την ακροδεξιά στην Ευρώπη να σηματοδοτεί μια νέα φάση, καθιστώντας τη θωράκιση της δημοκρατίας αδήριτη ανάγκη.

​Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ επισήμανε πως η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι κρισιμότερη από ποτέ, καθώς οι θεσμοί δοκιμάζονται στα μάτια των πολιτών, μέσω πρακτικών όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, αλλά και το δυστύχημα των Τεμπών. Προτεραιότητα του ΠαΣοΚ, δήλωσε, «είναι να τελειώσει το καθεστώς ατιμωρησίας», το οποίο ενισχύει την ατιμωρησία και απαξιώνει τους θεσμούς στα μάτια της κοινής γνώμης.

​Ως απόλυτη προτεραιότητα της συζήτησης τέθηκε η αναθεώρηση της ποινικής μεταχείρισης των υπουργών. Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε με έμφαση ότι η υφιστάμενη διάταξη «έχει χρησιμοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό για να προστατεύσει τους υπουργούς του», μετατρέποντας, ουσιαστικά, το άρθρο 86 σε ασπίδα ατιμωρησίας της κυβέρνησης. Απηύθυνε, μάλιστα, για άλλη μία φορά, κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου για την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, τονίζοντας ότι η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να είναι πεδίο τακτικισμών.

​Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ ζήτησε, τέλος, την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και την επίτευξη μιας πραγματικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης.

«Η χώρα πρέπει να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο»

​Ο πρώην Πρόεδρος του ΠαΣοΚ και συνταγματολόγος, Ευάγγελος Βενιζέλος, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, θέτοντας ως θεμελιώδη αρχή ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησης του». Ο κ. Βενιζέλος ήταν σαφής ως προς τη φύση της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, τονίζοντας πως «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, αλλά η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών».

Επεσήμανε πως ζούμε σε ένα περιβάλλον κρίσης νομιμοποίησης, συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, και ότι η χώρα έχει πρόβλημα σεβασμού και εφαρμογής του Συντάγματος. Ειδικότερα, ανέφερε το πρόβλημα της μη αξιοποίησης των κοιτασμάτων που υπάρχουν εντός του Συντάγματος και έχουν θεσπιστεί από το 2001.

​Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι υπάρχει και συνταγματικό πρόβλημα με τις ανεκτέλεστες αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, μία εξ αυτών αφορά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποκλοπές παραμένει ανεκτέλεστη.

​Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη για «αναστήλωση του κύρους των θεσμών» (θέση που είχε εκφράσει και σε κοινή παρέμβαση με τον Κώστα Καραμανλή), καθώς διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να πορευθεί η χώρα σε αυτήν την απαιτητική εποχή.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι «η βάσανος της εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο αναδεικνύει τις διαστάσεις της υπόθεσης, όπου στην προδικασία και την κοινοβουλευτική διαδικασία συγκαλύφθηκαν». Ζήτησε μάλιστα η Βουλή και η ηγεσία της Δικαιοσύνης να αντιδράσουν με όσα γίνονται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

​Ακολούθως, άσκησε κριτική για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου «φτάσαμε εκεί μέσω μιας διαδικασίας ταπείνωσης του Κοινοβουλίου, όπου η πλειοψηφία έδειξε ότι φοβάται τους βουλευτές της». Για το δικαίωμα σιωπής που επικαλούνται μάρτυρες, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι είναι πράγματι σεβαστό δικανικό δικαίωμα, όμως «ασκείται με τρόπο που ευτελίζει το Κοινοβούλιο».

Τέλος, ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 ως «βαρύνουσα», τονίζοντας ότι «πρέπει να ανταποκριθούμε στην αντίδραση της κοινωνίας».

Κατέληξε λέγοντας πως το ΠαΣοΚ πρέπει να είναι περήφανο για το συντακτικό του έργο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Η χώρα πρέπει να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».