Την παρούσα περίοδο όπου η ενεργειακή αβεβαιότητα και το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας απασχολούν όλο και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ανάγκη για αποδοτικότερες και πιο «έξυπνες» λύσεις είναι πιο έντονη από ποτέ. Δεν μιλάμε απλώς για μία αλλαγή συνηθειών, αλλά για μία ευρύτερη στροφή προς ένα μοντέλο κατοίκησης που συνδυάζει άνεση και εξοικονόμηση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή με μακροχρόνιο αντίκτυπο. Διότι, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, μειώνει την κατανάλωση, θωρακίζει οικονομικά το νοικοκυριό και ενισχύει σημαντικά την αξία του χώρου, είτε πρόκειται για νεόδμητη κατοικία είτε για παλαιότερο κτίσμα που χρειάζεται ανανέωση. Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη στην θέρμανση και το ζεστό νερό έχει ανοίξει τον δρόμο σε λύσεις που είναι πιο αποδοτικές, πιο καθαρές και σημαντικά πιο προσιτές σε σχέση με το παρελθόν.

Ειδικά για όσους δικαιούνται το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση», είναι μία εξαιρετική ευκαιρία, καθώς μπορούν να αντικαταστήσουν τα παλιά ενεργοβόρα συστήματα με νέες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης.

Και με τις αντλίες θερμότητας να έχουν κερδίσει επάξια τη θέση τους ως η πλέον ολοκληρωμένη λύση για σύγχρονη θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, ανάμεσα από τις διαθέσιμες επιλογές, η σειρά που ξεχωρίζει για την τεχνολογία, την απόδοση και την αξιοπιστία της είναι η Daikin Altherma 4 H, η οποία επαναπροσδιορίζει την έννοια την απόδοσης και της άνεσης για κάθε σύγχρονο περιβάλλον.

Σύγχρονες λύσεις για ένα πιο «έξυπνο» και αποδοτικό ακίνητο

Η νέα γενιά αντλιών θερμότητας της Daikin φέρνει μαζί της μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες που τη διαφοροποιούν από τις συμβατικές λύσεις. Πρώτο και καθοριστικό στοιχείο είναι το φυσικό ψυκτικό μέσο R290 (προπάνιο), το οποίο διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό GWP και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πρόκειται για μία επιλογή που απαντά στις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών, αλλά και στη διεκδίκηση βιώσιμων λύσεων από πλευράς καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα πετυχαίνει ενεργειακή απόδοση έως Α+++, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση αλλά και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η τεχνολογία της Daikin επιτρέπει λειτουργία σε θερμοκρασίες νερού έως και 70°C, κάτι που καθιστά την Altherma 4 H ιδανική για αντικατάσταση παλιών λεβήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στα υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ. Συνεπώς, ένα πρακτικό πλεονέκτημα που μειώνει τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Η Daikin Altherma 4 H δεν είναι απλώς μία αντλία θερμότητας, αλλά μία ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση που καλύπτει θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, προσαρμοζόμενη με άνεση σε κάθε τύπο κατοικίας, από μικρά διαμερίσματα έως μεγαλύτερα ακίνητα. Χάρη στον σχεδιασμό της, μπορεί να συνδεθεί με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils, υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ, ηλιακούς συλλέκτες ή ακόμη και υβριδικά συστήματα, επιτρέποντας στο σπίτι να λειτουργεί με μέγιστη απόδοση, ανεξάρτητα από την παλαιότητά του ή τις αρχικές του εγκαταστάσεις.

Επίσης, ο χειρισμός της εγκατάστασης γίνεται και απομακρυσμένα μέσω εφαρμογής, δίνοντάς μας έτσι τον πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας και της κατανάλωσης από το κινητό μας. Η έξυπνη λειτουργία της προβλέπει τις ανάγκες του χώρου και προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της αντλίας, προσφέροντας σταθερή άνεση και υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς να απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η επιλογή της Daikin Altherma 4 H μας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μία συνολική αναβάθμιση του σπιτιού μας. Αξιοποιώντας και το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση», η επένδυση γίνεται ακόμη πιο προσιτή για το budget μας. Με επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων λύσεων, η εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας Altherma 4 H μπορεί να αποφέρει άμεσο οικονομικό όφελος, αλλά και μακροπρόθεσμη προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας.

