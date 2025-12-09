Οι φεμινίστριες στη Γαλλία εξέφρασαν την οργή τους χθες Δευτέρα, μετά τη διάδοση βίντεο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν, χρησιμοποιεί προσβλητική γλώσσα εναντίον ακτιβιστών που διέκοψαν την παράσταση ενός ηθοποιού-κωμικού που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό.

Η ομάδα της Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε ότι η ίδια είχε την πρόθεση να επικρίνει τη «ριζοσπαστική μέθοδο» διαμαρτυρίας τους.

Το Σάββατο, ακτιβιστές διέκοψαν την παράσταση του 51χρονου Άρι Αμπιτάν, φορώντας μάσκες του ηθοποιού με τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής».

Το 2021, μια γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό για βιασμό, αλλά το 2023 οι ανακριτές απέρριψαν την υπόθεση, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Η Μπριζίτ Μακρόν πήγε να δει την παράσταση την Κυριακή με την κόρη της Τιφάν Οζιέρ και μίλησε με τον Αμπιτάν πριν ανέβει στη σκηνή, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευτηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης τη Δευτέρα.

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s’attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d’appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει ο Αμπιτάν στο βίντεο.

«Αν υπάρχουν καμιά ηλίθια σκύλα, θα τις διώξουμε», ακούγεται να απαντάει χαριτολογώντας η Brigitte Macron, χρησιμοποιώντας τη χυδαία έκφραση «βρωμιάρες σκύλες», «sales connes» στα γαλλικά.

Η φεμινιστική ομάδα που οργάνωσε την δράση του Σαββάτου, #NousToutes («Όλες μας») στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέτρεψε την προσβολή σε hashtag και πολλές αναρτήσεις το μοιράστηκαν σε ένδειξη υποστήριξης.

Μεταξύ αυτών που το χρησιμοποίησαν ήταν και η ηθοποιός Judith Godrèche, η οποία έχει δημιουργήσει φεμινιστική εικόνα από τότε που κατηγόρησε δύο σκηνοθέτες για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη και ζήτησε να τερματιστεί αυτή η συμπεριφορά στον πολιτιστικό τομέα της Γαλλίας.

«Κι εγώ είμαι μια ηλίθια σκύλα», έγραψε στο Instagram.

Μια ακτιβίστρια που συμμετείχε στην ενέργεια και που έδωσε το ψευδώνυμο Gwen για να αποφύγει τις επιπτώσεις, είπε ότι η ομάδα ήταν «βαθιά συγκλονισμένη και σκανδαλισμένη» από όσα είπε η Μπριζίτ Μακρόν.

«Είναι άλλη μια προσβολή για τα θύματα και τις φεμινιστικές ομάδες», ανέφερε.

Η ομάδα της Μπριζίτ Μακρόν υποστήριξε ότι τα λόγια της πρέπει να θεωρηθούν «κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου που χρησιμοποίησαν όσοι διέκοψαν την παράσταση».

«Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτή τη ριζοσπαστική μέθοδο», δήλωσε ένα μέλος της ομάδας της.

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από μια σειρά κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον γνωστών προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

Ο κινηματογραφικός σταρ Ζεράρ Ντεπαρντιέ καταδικάστηκε τον Μάιο για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε ένα κινηματογραφικό πλατό το 2021 και θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ενός ηθοποιού το 2018. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε εκφράσει το 2023 τον θαυμασμό του για τον Ντεπαρντιέ και είχε δηλώσει τότε ότι ο ηθοποιός ήταν στόχος «κυνηγιού».