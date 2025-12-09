Επίδομα λόγω ασθένειας θα δικαιούνται, πλέον, με τον νέο κανονισμό παροχών του ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, δηλαδή οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Η εν λόγω παροχή θα περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και θα προβλέπει τις διατάξεις του νέου ενιαίου κανονισμού παροχών του e – ΕΦΚΑ. Θα αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων του ταμείου και αναμένεται να ψηφισθεί και να εφαρμοστεί στις αρχές του 2026.

Σήμερα το συγκεκριμένο επίδομα -από τους ελεύθερους επαγγελματίες– το λαμβάνουν μόνον οι δικηγόροι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ενώ με τον νέο κανονισμό θα επεκταθεί σε όλους.

Με τον ενιαίο κανονισμό για πρώτη φορά προβλέπεται να λαμβάνουν επίδομα ασθενείας, λόγω κοινής νόσου, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι επαρχίας) και οι αγρότες, ενώ το επίδομα εργατικού ατυχήματος -που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ- επεκτείνεται σε όλους.

Το νέο επίδομα ασθενείας για τους ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης των μισθωτών, ήτοι ανώτατο ποσό των 23,4 ευρώ τη μέρα.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα ασθενείας

Για τη χορήγησή του απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε μηνών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο έτος, είτε κατά το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο πριν την αναγγελία της ασθένειας. Σημειώνεται πως εάν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα καταβάλλεται το επίδομα.

Η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης λόγω ασθένειας ορίζεται σε 90 ημέρες και σε 120 μέρες σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Η επιδότηση λόγω ασθένειας προτείνεται να αρχίσει να καταβάλλεται από την 31η ημέρα και μετά, αντί της 11ης (ή της 4ης εάν έχουν νοσηλευθεί) που ισχύει σήμερα για τους δικηγόρους.

Ο υπολογισμός για το επίδομα ασθενείας

Το επίδομα θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για παροχές σε χρήμα, διαιρείται με το ποσοστό εισφοράς μισθωτών για παροχές σε χρήμα.

Το ανωτέρω ποσό πολλαπλασιάζεται με τα 12/14 προκειμένου να προκύψει ο τεκμαρτός μηνιαίος μισθός.

Ο τεκμαρτός μισθός διαιρείται δια του 25 για να προκύψει το τεκμαρτό ημερομίσθιο.

Το επίδομα θα έχει προσαύξηση 10% λόγω έμμεσων μελών (έως 4 μέλη), με ανώτατο τελικό ποσό ίσο με το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης των μισθωτών, ήτοι με ανώτατο ποσό επιδότησης στα 23,4 ευρώ ημερησίως (δεδομένου ότι το ημερομίσθιο της 8ης κλάσης ανέρχεται στα 33,40 ευρώ για το 2025).

Πάντως αν ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης, το σημερινό επίδομα ασθένειας που παίρνουν οι δικηγόροι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, το οποίο ανέρχεται στα 14 ευρώ τη μέρα για τους έγγαμους και στα 10 ευρώ τη μέρα για τους άγαμους, το νέο επίδομα ασθένειας για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ θα είναι υψηλότερο.

Τέλος, αυξήσεις αναμένονται και στο επίδομα κυοφορίας – λοχείας των γυναικών άμεσα ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ. Για τις ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ το επίδομα κυοφορίας – λοχείας υπερδιπλασιάζεται και θα κυμαίνεται από 384 ευρώ έως 460 ευρώ τον μήνα. Για τον ΟΓΑ το νέο ποσό θα αντιστοιχεί σε 230 ευρώ τον μήνα (διπλασιασμός σε σχέση με σήμερα). Στα συγκεκριμένα ποσά θα προβλεφθεί και επιπλέον παροχή από τη ΔΥΠΑ.

Πηγή: ot.gr