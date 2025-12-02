Τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων ασφαλισμένων οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, με την οποία αποσαφηνίζονται τα όρια ηλικίας και άλλες οι προϋποθέσεις.

Η εγκύκλιος, ερμηνεύει τις τροποποιήσεις του νόμου 4387/2016 (άρθρο 19) από τον νόμο 4670/2020 (άρθρο 26), που αφορούν στον έλεγχο των αιτήσεων συνταξιοδότησης και, κυρίως, στη ρύθμιση που αφορά το όριο ηλικίας για την εξέταση του αιτήματος από τον προηγούμενο Φορέα, ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι το πρώην Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αίτηση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση εξετάζεται πρώτα από τον τελευταίο τ. Φορέα (πλέον ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ), ο οποίος ελέγχει:

Τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτεί η νομοθεσία του (π.χ., 1.000 ημέρες συνολικά, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία).

Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα, συνυπολογίζοντας τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στον αμέσως προηγούμενο Φορέα, στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας

Για να μπορέσει να διαβιβαστεί το αίτημα στον προηγούμενο φορέα, ο ασφαλισμένος που αιτείται σύνταξη λόγω γήρατος πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα.

Παράδειγμα: Αν ο τελευταίος φορέας είναι το τ. Δημόσιο και ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε αυτό, για να προχωρήσει η αίτηση στον προηγούμενο φορέα (π.χ. τ. ΙΚΑ, τ. ΟΑΕΕ) πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται από το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το τ. Δημόσιο, τα ελάχιστα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για να διαβιβαστεί η αίτηση είναι:

Ασφαλισμένοι έως 31/12/1992 (Παλαιοί): Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας τους.

Ασφαλισμένοι από 01/01/1993 και μετά (Νέοι): Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Πότε απορρίπτεται η αίτηση

Στο πλαίσιο αυτό, αν ένας ασφαλισμένος του τ. Δημοσίου (π.χ. νέος ασφαλισμένος) υποβάλει αίτηση στα 58 του, η αίτηση θα απορριφθεί από το Δημόσιο, αλλά δεν θα διαβιβαστεί στον προηγούμενο φορέα (π.χ. τ. ΙΚΑ) εάν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το αίτημα κρίνεται από τον προηγούμενο τ. Φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος έχει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και:

Αν και εκεί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τη δική του νομοθεσία, το δικαίωμα κρίνεται διαδοχικά από τους υπόλοιπους φορείς, κατά φθίνουσα σειρά χρόνου ασφάλισης.

Αν τελικά κανένας από τους προηγούμενους φορείς δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, τότε η αίτηση απορρίπτεται.