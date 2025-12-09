Ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο όχι με λαμπιόνια αλλά με βιβλία και μια δανειστική βιβλιοθήκη, υποδέχονται φέτος τους επιβάτες του Μετρό, στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντάς τους στον κόσμο της ανάγνωσης.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία ανάμεσα στις Σταθερές Συγκοινωνίες και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, μια σύμπραξη που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία μέσα από μια σειρά κοινών δράσεων.

Από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Συντάγματος είναι σημείο συνάντησης για αναγνώστες κάθε ηλικίας, φιλοξενώντας την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη στο δίκτυο του Μετρό, καθώς και ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων: θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις παραμυθιών, κάλαντα και εργαστήρια βιβλιοδεσίας.

Οι δράσεις κορυφώνονται σε δύο Σαββατοκύριακα 13-14 Δεκεμβρίου και 20-21 Δεκεμβρίου 2025, με επίκεντρο το βιβλίο. Η νέα βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του σταθμού, λειτουργεί πιλοτικά, έχοντας ήδη γεμίσει με βιβλία που προσέφεραν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οι επιβάτες μπορούν να δανείζονται ελεύθερα όποιο βιβλίο επιθυμούν και να το επιστρέφουν μετά την ανάγνωση, στηρίζοντας μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να επεκταθεί και σε άλλους σταθμούς του δικτύου.

Σημειώνεται ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μέρος των βιβλίων θα σταλεί σε σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στην επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας, το απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι το Μετρό αποτελεί «μια μορφή πολιτισμού», υπογραμμίζοντας την αξία του βιβλίου στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή κυριαρχίας της τεχνολογίας. Ευχαρίστησε δε τους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ για τη συμβολή τους στη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε κάθε βιβλίο «μια διαδρομή», επισημαίνοντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθούν ανάλογες βιβλιοθήκες και σε άλλους σταθμούς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, αναφέρθηκε στη μακρά σχέση των επιβατών των μέσων σταθερής τροχιάς με την ανάγνωση, ενώ ο Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, Νίκος Μπακουνάκης, τόνισε ότι η φιλαναγνωσία αποτελεί πυρήνα της αποστολής του Ιδρύματος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

16:00-16:35, 16:40-17:15, 17:20-18:00

«Που Χριστούγεννα σημαίνει…»

Παιχνίδι πολλαπλών τεχνικών και ερεθισμάτων όπου τα παιδιά αλλά και όσοι γονείς/συνοδοί επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να αλληλεπιδράσουν, να ψυχαγωγηθούν, να συνδημιουργήσουν και να εκφραστούν. Μέσα από θεατρικές τεχνικές, ρυθμικά παιχνίδια και μουσικές και με ερέθισμα αντικείμενα και θεατροποιημένες ιστορίες από έθιμα των Χριστουγέννων, πίνακες σπουδαίων ζωγράφων με θέμα τα κάλαντα, οι συμμετέχοντες, παιδιά και ενήλικες, καλούνται να ζωντανέψουν τις εικόνες, να πάρουν ρόλους, και να συνθέσουν τα δικά τους κάλαντα.

Συντελεστές: Μαντώ Κουρετζή, νηπιαγωγός-θεατροπαιδαγωγός-εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, Στέλιος Βγαγκές, δάσκαλος-θεατροπαιδαγωγός-εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού, Παναγιώτα Τριανταφύλλου, Βένια Βγαγκέ, Πάνος Καστρίτσης, Γεωργία Αρβανίτη

Οργάνωση-επιμέλεια: Ομάδα θεατροπαιδαγωγών «Σχολείου Παιχνιδιού»

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

12:00-13:00

«Τα Χριστούγεννα της Ρόζας»

Μια ιστορία γεμάτη ευαισθησία, φαντασία και ελπίδα, που δίνει στα παιδιά πλούσια ερεθίσματα μέσα από ήχους, αντικείμενα, μουσική και θεατρική αφήγηση. Ξύλινες κούκλες άμεσου χειρισμού και παραδοσιακές γαντόκουκλες ζωντανεύουν τους χαρακτήρες μέσα σε έναν σκηνογραφικό μικρόκοσμο. Μια ζωηρή και τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία που συγκινεί μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φιλίας, της κατανόησης και της προσφοράς.

Συντελεστές:

Κούκλες – Σκηνικά: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

Κοστούμια: Κική Μαραβέλια

Μουσική: Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Εμψύχωση: Βάσω Γιαρένη – Αγγελική Γουναρίδη

Οργάνωση-Επιμέλεια: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

13:00-14:00

«Βιβλία-μινιατούρες»

Τι θα συμβεί πάνω στον πάγκο, με τα σεντόνια χαρτιού με τα λάθη του τυπογραφείου; Με τις ζωγραφιές που δεν μας πέτυχαν; Τα ψαλίδια και τα μολύβια; Πώς μπορεί να μοιάζει το μικρότερο σημειωματάριο του κόσμου; Τι είναι τα βιβλία-μινιατούρες; Ποιος τα επινόησε και τι εξυπηρετούσαν; Μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τα δικά μας; Ένα εργαστήρι βιβλιοποιίας για παιδιά που θα γράψει την δική του ιστορία!

Συντελεστές: Παναγιώτα Τομοπούλου, Εύη Καρρά, Στέλλα Μαγγανά

Οργάνωση-Επιμέλεια: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

14:00-15:00

«Πριν την εκδρομή»

Παραμύθι της Μαριέττας Ανδριοπούλου (έκδοση ΣΤΑ.ΣΥ)

Αφήγηση

Σήμερα είναι μεγάλη μέρα! Τα ζώα θα πάνε εκδρομή! Ο σταθμάρχης σφυρίζει και οι πόρτες του συρμού ανοίγουν… Με αμεσότητα, ρυθμό και χιούμορ, το παραμύθι αναφέρεται σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με μια τρυφερή αίσθηση αισιοδοξίας.

Για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Οργάνωση-Επιμέλεια: ΣΤΑ.ΣΥ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00-16:30, 16:30-17:00

«Βράσε ένα αυγό, τον καλικάντζαρο να βρω»

Παραμύθια και ευτράπελες ιστορίες από την ελληνική παράδοση, όπου τα μαγικά βιβλία ψιθυρίζουν μυστικά και οι καλικάντζαροι στήνουν χορό στις σελίδες τους. Εκεί μπλέκονται παλικάρια που ψάχνουν βασιλοπούλες και συνταγές που διώχνουν τους καλικάντζαρους… ή ίσως τους φέρνουν ακόμη πιο κοντά. Όλα ζωντανεύουν με φωνές, μουσικές και παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκεί όπου ο λόγος γίνεται τραγούδι και το τραγούδι γιορτή μεγάλη. Και για καλό και για κακό… βράσε ένα αυγό, το Καρκαντζέλι για να βρω, κι αν το βρεις, να το ταΐσεις και να το εξωπορτίσεις!

Συντελεστές:

Αφήγηση-ιστόρηση: Γιώργος Ευγενικός

Μουσική: Ειρήνη Νικολακοπούλου

Οργάνωση, επιμέλεια: Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

17:00-18:00

«Καλικαντζαρομπερδέματα με χριστουγεννιάτικα παραμύθια»

Ένας καλικάντζαρος στο Σύνταγμα; Ναι, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, «παίζει» με χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μας συστήνει συγγραφείς και εικονογράφους, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ, που έχουν γράψει βιβλία με καλικάντζαρους και ξωτικά.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Δόμνα Ζαφειροπούλου

Εμψύχωση: Νικόλας Ξυδούς

Παραγωγή: Piedi Sporchi

Οργάνωση-επιμέλεια: Ελληνικό Τμήμα IBBY – Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

18:00-19:00

«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα…»

Εορταστικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικα διηγήματα (αποσπάσματα) διανθισμένα με κάλαντα και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύμπραξη, όπου λόγος και μέλος μας μεταφέρουν την εορταστική ατμόσφαιρα των λαϊκών εθίμων των Χριστουγέννων, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στους πνευματικούς θησαυρούς της ελληνικής λογοτεχνίας και της μουσικής μας κληρονομιάς.

Συντελεστές: Κώστας Γιαλίνης (αφήγηση), Βασιλική Κίκιλη (τραγούδι), Κωνσταντίνος Κίκιλης (βιολί, τραγούδι), Ιωάννα Ρήγα (σαντούρι, τραγούδι), Πέτρος Ανδρουτσόπουλος (λαούτο, τραγούδι), Βασίλης Ι. Οικονόμου (κρουστά)

Οργάνωση-Επιμέλεια: Βασίλης Ι. Οικονόμου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

12:00-14:00

«Είμαστε για δέσιμο!»

Μέσα σε χρυσόσκονες, χαρτιά και αστέρια, δέσε το δικό σου χριστουγεννιάτικο σημειωματάριο με ιαπωνική βιβλιοδεσία και μοναδικό χειροποίητο εξώφυλλο με τίτλο «νεφελώματα – εκεί που γεννιούνται τα αστέρια». Μπες στην περιπέτεια της βιβλιοδεσίας. Είμαστε για δέσιμο! Μήπως είσαι κι εσύ;