H γαλλική φίρμα αρέσκεται στα τολμηρά αισθητικά concepts και αυτό ακριβώς πράττει και με το τελευταίο της πρωτότυπο ένα μικρό van με έξυπνη εσωτερική χωροταξία.

Τo ELO Concept, όπως ονομάζεται, είναι μόλις μετά βίας μεγαλύτερο σε μέγεθος από το Citroen C3, υιοθετώντας μια αντιστοίχως τετραγωνισμένη σιλουέτα με το πρωτότυπο OLI που είχε αναλάβει να προλογίσει το C3.

Σε αντίθεση με ό,τι υποδηλώνει η σιλουέτα του, η γαλλική φίρμα έχει επιλέξει να τοποθετήσει την θέση του οδηγού κεντρικά όχι προς όφελος μιας πιο σκληροπυρηνικής οδηγικής εμπειρίας αλλά του χώρου.

Στη δεύτερη σειρά καθισμάτων βρίσκονται τρία καθίσματα ενώ υπάρχει αρκετός χώρος για την τοποθέτηση άλλων δύο μπροστά τους δημιουργώντας μια εξαθέσια διάταξη. Για ευνόητους λόγους η γαλλική φίρμα έχει επιλέξει έναν σχεδιασμό συρόμενων θυρών χωρίς ενδιάμεση κολώνα για ευκολία στην πρόσβαση.

Επίσης, εναλλακτικά τα καθίσματα μπορούν να αφαιρεθούν και να καθήσουν οι επιβαίνοντες στο ύπαιθρο ενώ ο θάλαμος επιβατών μπορεί να μετατραπεί σε χώρο διανυκτέρευσης και ύπνου για δύο άτομα. Επιπλέον, όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες.

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή του πλευρά, αντί μιας στατικής οθόνης το ELO μετατρέπει το ταμπλό του σε οθόνη, μια διάταξη την οποία αποκαλεί Smartband και είδαμε για πρώτη φορά στο Oli Concept και η οποία αποτελεί ένα πιο προσιτό –έναντι του Head-up display- τρόπο εμφάνισης όλων των κρίσιμων πληροφοριών.

Στις ιδιαιτερότητες του πρωτοτύπου συγκαταλέγονται και οι εύκολα αφαιρούμενοι προφυλακτήρες οι οποίοι αντικαθίστανται εξίσου εύκολα διατηρώντας το αυτοκίνητο σε βάθος χρόνου αλώβητο από τις συνήθεις αστικές ζημιές ενώ μειώνουν και το κόστος επισκευής. Εντυπωσιακή είναι επίσης και η κάλυψη από τις γυάλινες επιφάνειες οι οποίες καταλαμβάνουν 4,5 τ.μ. συνηγορώντας στην αίσθηση ευρυχωρίας.

Προς το παρόν η Citroen δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις προδιαγραφές του σημειώνοντας μόνο ότι πρόκειται για ηλεκτρικό.

Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι η Citroen όπως έχει αποδείξει δεν «φοβάται» να οδηγήσει στην παραγωγή αυτοκίνητα με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν concept cars.