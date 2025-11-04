Μετά την επιτυχία της έκδοσης My Ami Buggy, η Citroen αποκαλύπτει με την μορφή πρωτότυπου μια ακόμα, ανάλογου ύφους παραλλαγή του ηλεκτρικού microcar, η οποία αξιοποιεί τη συνεργασία της γαλλικής φίρμας με τη Rip Curl.

Έτσι προέκυψε το Ami Buggy Rip Curl το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή του τελικούς της διοργάνωσης RipCurl GromSearch για νέους σέρφερς που πραγματοποιούνται το Νοέμβριο στο Hossegor στη Γαλλία.

«Με αυτό το πρωτότυπο επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη με εφαλτήριο την μικροκινητικότητα που είναι προσβάσιμη από την ηλικία των 14 και στοχεύει στη διασκέδαση» σημείωσε ο επικεφαλής της Citroen, Xavier Chardon.

Να σημειωθεί ότι το Ami στη Γαλλία είναι προσβάσιμο σε ηλικίες 14 και άνω, μια ηλικιακή ομάδα που αποτελεί την πλειονότητα των συμμετεχόντων στη διοργάνωση της Rip Curl η οποία παρ΄όλα αυτά έχει επιμεληθεί και συνδημιουργήσει πολλαπλές εκδόσεις μοντέλων της Citroen από το C4 Cactus έως τα C3 Aircross και Berlingo.

Σε ό,τι αφορά το νέο πρωτότυπο Ami Rip Curl, παρά το ότι πρόκειται για το μικρότερο αυτοκίνητο της Citroen που έχει επιμεληθεί η Rip Curl εξακολουθεί να μπορεί να φιλοξενήσει στην οροφή του μια σανίδα του σερφ.

Από αισθητικής πλευράς, η γαλλική φίρμα περιγράφει το πρωτότυπο ως μια απόλυτη ενσάρκωση του πνεύματος των σέρφερς και παράλληλα ως μια πρακτική και περιπετειώδη υλοποίηση. Στα χαρακτηριστικά του ξεχωρίζει η νέα μωβ απόχρωση για το αμάξωμα η οποία συνδυάζεται με λευκή οροφή η οποία κατά ένα μέρος ανοίγει και μαύρες λεπτομέρειες όπως το spoiler.

Κατά τις συνήθειες της Citroen το πρωτότυπο φέρει αυτοκόλλητα στις πίσω κολώνες αλλά και λευκές ρίγες μπροστά και πίσω καθώς και λευκούς θόλους. Την εικόνα συμπληρώνουν οι πρόσθετες τσάντες της Rip Curl στις πόρτες αλλά και μια σειρά LED στην οροφή η οποία χρησιμεύει και ως στήριγμα για τη σανίδα του σέρφ. Σε συμφωνία με τον προσανατολισμό του και την χρήση του σε αμμώδεις επιφάνειες το πρωτότυπο διαθέτει και εκτός δρόμου ελαστικά.

Στα ενδότερα ενδιαφέρον έχουν τα πλαστικά μέρη όπως τα πατάκια που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένες στολές κατάδυσης και είναι προφανώς αδιάβροχα αλλά και το φορητό ντους ενώ υπάρχει μια μικρή θήκη στο τιμόνι και ένα μωβ φορητό ηχείο.

Όπως υποθέτει κανείς το Ami Buggy Rip Curl έχει ως βάση το δημοφιλές Ami Buggy και παρόλο που προς το παρόν η Citroen δεν έχει ανακοινώσει προοπτικές παραγωγής για το πρώτο, η επιτυχία του δεύτερου πιθανότατα θα δώσει την ευκαιρία μιας περιορισμένης αντίστοιχης έκδοσης.