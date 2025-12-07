Ανυποχώρητοι οι αγρότες κλιμακώνουν καθημερινά τις κινητοποιήσεις τους και επεκτείνουν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στη Μαγνησία διέκοψαν εκ νέου την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, ενώ νέα σημεία αποκλεισμών στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εγνατία Οδό στη Σιάτιστα, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί τελωνείων και μεθοριακών σταθμών.

Στην Ιονία Οδό η κυκλοφορία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με εξαίρεση περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν οδηγούς και τοπικές κοινωνίες, γι’ αυτό και επιτρέπουν τη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την περαιτέρω πορεία του αγώνα, με συζητήσεις για νέες μορφές πίεσης. Όπως λένε οι ίδιοι, στόχος είναι η «ξεκάθαρη έκφραση των αιτημάτων και της πραγματικής κατάστασης στον αγροτικό κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι εχθές Σάββατο 6/12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο και κάλεσε τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Την ίδια ώρα τα αγροτικά μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε το Σάββατο κλιμάκιο του ΠαΣοΚ, αποτελούμενο απο τους βουλευτές Σ. Παραστατίδη, Π. Κουκουλόπουλο, Π. Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Χνάρη, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θ. Γλαβίνα και τον Γραμματέα του Τομέα Θ. Πετρόπουλο. Διαδοχικά συζήτησαν με τους αγρότες στα μπλόκα Αλεξάνδρειας, Κουλούρας, Χαλκηδόνας, Μαλγάρων και στα Πράσινα Φανάρια.

Στο μπλόκο των αγροτών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια, βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖA, Σωκράτης Φάμελλος που συνομίλησε με αγρότες και επεσήμανε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλη την Ελλάδα.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

– άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

– κατώτατες εγγυημένες τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής,

– μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν 7 λεπτών/kWh στο αγροτικό ρεύμα,

– αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να καθοριστεί ενιαίος συντονισμός των μπλόκων.

Φθιώτιδα: 300 τρακτέρ στο μπλόκο του Μπράλου

Από νωρίς χθες το πρωί, κομβόι τρακτέρ από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Μπράλου. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, αγρότες κατάφεραν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα. Περισσότερα από 300 τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες οχήματα παραμένουν στους παράδρομους.

Υπάρχει επικοινωνία με αγρότες του Δομοκού, με πιθανή ενίσχυση του μπλόκου από ακόμη 100 τρακτέρ. Το κλίμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργο Παλιούρα, είναι αποφασιστικό: «Ήρθαμε για να μείνουμε».

Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι έντονη∙ μια διαδρομή 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια Αγίας Τριάδας ξεπερνούσε τις τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία γινόταν από στενούς παράδρομους.

Βοιωτία

Ο κόμβος Θήβας παραμένει κλειστός, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση τρακτέρ από Λιβαδειά και Ορχομενό προς το Κάστρο.

Μπλόκα στα τελωνεία

Αγροτικοί αποκλεισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και στον κόμβο Καλπακίου (προς Κακαβιά). Στον Προμαχώνα η κυκλοφορία άνοιξε εκ νέου και στα δύο ρεύματα μετά τις 17:00, αφού προηγήθηκε τετράωρος αποκλεισμός για τα φορτηγά.

Δυτική Μακεδονία – Σιάτιστα

Στη Σιάτιστα έχει στηθεί ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα των τελευταίων ετών. Οι αγρότες παραμένουν νυχθημερόν στο σημείο, έχουν στήσει σκηνές και ετοιμάζουν νέες δράσεις, όπως αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη ή ακόμη και πορεία στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη

Η πόλη έχει ουσιαστικά περικυκλωθεί από μπλόκα σε τρία σημεία.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, με την κίνηση να γίνεται από Θέρμη ή Μουδανιών.

Περίπου 150 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ φράζουν την πρόσβαση.

Νέο μπλόκο δημιουργήθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου, χωρίς ωστόσο να κλείσει ο δρόμος. Στα Μάλγαρα άνοιξε από χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ηλεία – Κόμβος Πύργου

Στην Ηλεία οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 5η ημέρα. Αγρότες παραμένουν στον κόμβο Πύργου, ενώ χθες προηγήθηκε μπλόκο στον κόμβο Λεχαινών. Τα αιτήματά τους εστιάζουν σε αποζημιώσεις, ευλογιά, κόστος παραγωγής και πληρωμές επιδοτήσεων. Η κυκλοφορία στον κόμβο Πύργου αποκαταστάθηκε αργά χθες.

Κρήτη

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, επανερχόμενοι δυναμικά στα μπλόκα και προχωρώντας σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων του νησιού.

Στα Πεζά Ηρακλείου, στήθηκε χθες Σάββατο 6/12 το πρώτο μπλόκο των αγροτών και σήμερα Κυριακή 7/12, το ραντεβού έχει δοθεί στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, όπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα προβούν στο κλείσιμο του δρόμου, ενώ αύριο Δευτέρα 7/12, στις 11:30 το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί το παγκρήτιο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων, οπότε και θα αποφασιστεί πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Αναλυτικά τα σημεία στην Ελλάδα όπου υπάρχουν μπλόκα

Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα

Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Κόμβος Μπράλου (Φθιώτιδα)

Κόμβος Θήβας (Βοιωτία)

Μάλγαρα – περιοδικοί αποκλεισμοί

Κόμβος Δερβενίου (Θεσσαλονίκη) – μπλόκο χωρίς κλείσιμο δρόμου

Δυτική Ελλάδα

Ιονία Οδός – Κόμβος Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανία) – κλειστή και στα δύο ρεύματα

Παράδρομοι Ιονίας Οδού (εναλλακτικές διαδρομές)

Μακεδονία – Θράκη

Εγνατία Οδός – Σιάτιστα (Δυτική Μακεδονία)

Πράσινα Φανάρια (Θεσσαλονίκη) – πρόσβαση προς αεροδρόμιο

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής (Θεσσαλονίκη) – κλειστή προς αεροδρόμιο

Επαρχιακή Θεσσαλονίκης–Μουδανιών – χρήση ως παρεξέλευση

Χανιά

Οι αγρότες της Π.Ε. Χανίων αποφάσισαν επάνοδο στα μπλόκα.

BOAK – Μεγάλα Χωράφια: Σήμερα διακοπή κυκλοφορίας για 30 λεπτά (14:00–14:30) και στη συνέχεια δημιουργία μπλόκου 48 ωρών.

Στήριξη και στη κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων τη Δευτέρα.

Ηράκλειο

Από τη Δευτέρα το νησί εισέρχεται σε νέο γύρο αγροτικών δράσεων.

Στις 11:30 η προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του Αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Το πρώτο μπλόκο ήδη στήθηκε στον κόμβο Πεζών από την ΕΟΣΗ.

Τελωνεία – Μεθοριακοί Σταθμοί