Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Άρη, παίρνοντας το βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε με γκολ του Γιακουμάκη στο ματς που διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη επιθετική νοοτροπία, επιδιώκοντας από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του. Το κατάφερε, κρατώντας την κατοχή της μπάλας και δημιουργώντας συνεχείς απειλές στην άμυνα του Άρη. Η κύρια πηγή κινδύνου προερχόταν από τη δεξιά πλευρά, όπου στο 7’ ο Μύθου έχασε σημαντική ευκαιρία.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 11’, οι «ασπρόμαυροι» είχαν τεράστια δυνατότητα να ανοίξουν το σκορ: ο Βολιάκο κέρδισε πέναλτι, όμως ο Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να νικήσει τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Άρης από την πλευρά του βρισκόταν υπό πίεση, με τον Αθανασιάδη να κρατά την ομάδα του όρθια στο πρώτο διάστημα.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να απειλήσουν με βαθιές μπαλιές πίσω από την άμυνα του ΠΑΟΚ και σε γρήγορες μεταβάσεις. Στο 41’ οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν δίχτυα με τον Πέρεθ, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Γένσεν ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και υποδείχθηκε οφσάιντ.

Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου αποτυπώνεται στα στατιστικά: τελικές προσπάθειες 4(1) για τον Άρη και 8(4) για τον ΠΑΟΚ, με την κατοχή να είναι σχεδόν μοιρασμένη στο 48%-52%. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Άρη. Στο 47’, ο Γένσεν έκανε ακριβή σέντρα από δεξιά και ο Ντούντου, με κοντινή προβολή, διαμόρφωσε το 1-0, αλλάζοντας την εικόνα του αγώνα. Λίγο πριν το φινάλε την αναμέτρησης, ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν αυτός που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (83’ Τεχέρο), Άλβαρο, Ροζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Γαλαναόπουλος, Γένσεν (71’ Ράτσιτς), Πέρεθ, Ντούντου (79’ Μορόν), Παναγίδης (83’ Χαρούπας)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Σάστρε (81’ Κένι), Μπιάνκο (63’ Τάισον), Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (74’ Χατσίδης), Καμαρά, Ζίβκοβιτς (81’ Ιβανούσετς), Μύθου (74’ Γιακουμάκης)