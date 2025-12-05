Την έντονη ανησυχία τους για την απόφαση του Ισραήλ να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, αλλά μόνο προς την Αίγυπτο και όχι και προς τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασαν οι μεσολαβήτριες χώρες, Αίγυπτος και Κατάρ, μαζί με άλλες έξι μουσουλμανικές χώρες.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Τουρκίας, Κατάρ, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ινδονησίας και Πακιστάν επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων για άνοιγμα του περάσματος προς μόνο μια κατεύθυνση δημιουργούν φόβους ότι θα επιχειρηθεί μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει το πέρασμα «τις επόμενες ημέρες», διευκρινίζοντας πως η χρήση του θα αφορά μόνο την αποχώρηση των Παλαιστινίων προς το αιγυπτιακό έδαφος. Η COGAT, η αρμόδια υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, επιβεβαίωσε ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά τη μία κατεύθυνση.

Δεν ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο Τραμπ

Η Αίγυπτος έσπευσε να απορρίψει ότι έχει αποδεχτεί τέτοια ρύθμιση, υπογραμμίζοντας πως το πέρασμα πρέπει να λειτουργεί κανονικά και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι οκτώ υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν ότι απορρίπτουν πλήρως οποιοδήποτε σχέδιο ή ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη γη τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν καμία μορφή αναγκαστικής εξόδου των κατοίκων της Γάζας.

Τόνισαν επίσης πως η λειτουργία του περάσματος της Ράφα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει πλήρη αμφίδρομη χρήση.

Η επαναλειτουργία της Ράφα αποτελεί βασικό αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικών οργανώσεων εδώ και μήνες. Παρ’ όλα αυτά, από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ δεν έχει δώσει την έγκρισή του, επικαλούμενο την εκκρεμότητα παράδοσης όλων των σορών ομήρων από τη Χαμάς καθώς και την ανάγκη άμεσου συντονισμού με το Κάιρο.