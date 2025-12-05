Στο εμβληματικό Μουσείο Ακρόπολης, η Lidl Ελλάς συγκέντρωσε πάνω από 90 εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, θεσμικών φορέων και ΜΚΟ, για να παρουσιάσει την καθιερωμένη ετήσια δημοσιογραφική εκδήλωσή της, που τίτλο «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής».

Σε ένα περιβάλλον που συμβολίζει τον πολιτισμό και την καινοτομία, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, αποτύπωσε μια σαφή εικόνα της στρατηγικής της εταιρείας, παρουσίασε την επίδραση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ενώ υπογράμμισε παράλληλα την πρόθεση της εταιρείας για ενίσχυση του διαλόγου και της εξωστρέφειας.

Ο κ. Brandenburger έδωσε έμφαση στη φιλοσοφία της εταιρείας, δηλώνοντας ότι «Η Lidl Ελλάς αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την πρόοδο. Στηρίζουμε την Ελλάδα σε καλές και σε δύσκολες στιγμές και επενδύουμε σε ένα μέλλον βασισμένο στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία».

Όπως τόνισε, η Lidl Ελλάς, με δυναμική παρουσία 26 ετών, αποτελεί πλέον σταθερό κομμάτι του εγχώριου οικονομικού και κοινωνικού ιστού, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο και διατηρώντας τη δεύτερη θέση στο λιανεμπόριο τροφίμων με ένα εκτεταμένο δίκτυο που αριθμεί 231 καταστήματα.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Brandenburger, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε μερίδιο αγοράς, αλλά στο αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η 10η μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της εταιρείας άλλωστε το επιβεβαιώνει, με εντυπωσιακά νούμερα που καταδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά της Lidl Ελλάς στην εθνική οικονομία. Ειδικότερα, η συμβολή της στο ΑΕΠ έφτασε το 0,52% το 2024 (€1,07 δισ.), υποστήριξε 38,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία και κατέβαλε €438 εκατομμύρια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το ελληνικό δημόσιο.

Παράλληλα, η συνεισφορά στην απασχόληση για το 2024 ανήλθε στις 38,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, γεγονός που εδραιώνει τη Lidl ως έναν από τους μεγαλύτερους έμμεσους εργοδότες της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε άμεση θέση εργασίας στη Lidl Ελλάς υποστηρίζει 4,6 επιπλέον θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι τη θετική επίδραση.

Πυρήνας της στρατηγικής της παραμένει η σταθερή δέσμευση της Lidl Ελλάς στο μότο «η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή».

Ανάλυση της IWD αποκάλυψε ότι το καλάθι της Lidl είναι κατά 11,75% φθηνότερο από άλλες αλυσίδες, εξοικονομώντας στους καταναλωτές έως και €10,74. Αυτή η πολιτική υλοποιείται με σταθερότητα και συνέπεια, όπως φαίνεται από την πώληση φρέσκου γάλακτος κάτω από €1 για πάνω από έναν χρόνο και τις μόνιμες χαμηλές τιμές σε βασικά είδη. Όσο για την προσήλωση στην ποιότητα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 96 προϊόντα της έχουν βραβευθεί με τα Superior Taste Awards.

Στην ίδια λογική κινείται και το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus, το οποίο, πλέον με 5 χρόνια λειτουργίας, έχει ξεπεράσει τους 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομούν έως και €1.500 ετησίως από τις αγορές τους.

Στο πεδίο της στήριξης της ελληνικής παραγωγής, η εταιρεία αναδεικνύεται ως ένας βασικός σύμμαχος των Ελλήνων προμηθευτών προς τις διεθνείς αγορές. Η στρατηγική αυτή, την οποία η εταιρεία ονομάζει «export in Greekness», στηρίζει πάνω από 400 συνεργάτες – προμηθευτές οι οποίοι εξάγουν απευθείας ένα σημαντικό κομμάτι της Ελλάδας σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το 2024, ο συνολικός κύκλος εργασιών αυτών των εξαγωγών έφτασε τα €527,6 εκ., με πάνω από 1.600 διαφορετικά προϊόντα να φτάνουν σε διεθνή ράφια. Σημειώνεται ότι ο τζίρος της εταιρείας προήλθε κατά το 67% το 2024 από Έλληνες προμηθευτές, αποδεικνύοντας τη βαθιά της δέσμευση στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.

Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο

Η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη είναι εμφανής. Κοιτώντας προς το μέλλον, ο κ. Brandenburger ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο άνω των €200 εκατομμυρίων για τα επόμενα δύο χρόνια, με σαφή στόχευση στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό.

Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς, με πρώτο τη λειτουργία 5 νέων καταστημάτων, παράλληλα με την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, εντός του επόμενου έτους.

Στον τομέα των Logistics, το 2026 θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα, που εξυπηρετεί 50 καταστήματα στην κεντρική Ελλάδα. Η κορωνίδα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδιασμού είναι η κατασκευή του νέου κέντρου logistics στην Ελευσίνα, μια επένδυση άνω των €120 εκατομμυρίων σε έκταση που ξεπερνά τα 62.000 m². Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029 και φέρει πράσινη πιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργώντας παράλληλα 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση self–checkout ταμείων σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα έως το τέλος του 2026, με στόχο τα νέας γενιάς ταμεία να βρίσκονται σε όλο το δίκτυο μέχρι το τέλος του 2027.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR 2.0): αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Lidl Ελλάς

Πέραν του οικονομικού της ρόλου, η Lidl Ελλάς ενισχύει την κοινωνία και το περιβάλλον μέσω συνολικών επενδύσεων ύψους €2 εκατομμυρίων σε δράσεις και δωρεές.

Όπως σημείωσε η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, κ. Βασιλική Αδαμίδου, «Το δυναμικό μας αποτύπωμα στον τόπο και τον χρόνο αντλεί δύναμη από τη μοναδική μας φιλοσοφία. Αλλά και από τις εταιρικές αξίες που μας ορίζουν ως ηγετικό πρότυπο, στην αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Η εταιρεία έχει αναπτύξει τη νέα στρατηγική CSR 2.0 με εμβληματικές δράσεις.

Ενδεικτικά, χρηματοδοτεί με €400.000 τον Κόμβο Υποστήριξης Κρίσεων στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι, ενώ παράλληλα στηρίζει τη δημιουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Θεσσαλονίκης, όπου οι κτηνίατροι του Δήμου θα παρέχουν καθημερινά στειρώσεις, εμβολιασμούς, σήμανση και φροντίδα πρώτων βοηθειών, με προβλεπόμενη δυναμικότητα έως και 1.600 στειρώσεις και 2.400 περιστατικά ετησίως.

Στην εκπαίδευση, συνεργάζεται για 12η χρονιά με το CTY Greece, προσφέροντας περισσότερες από 550 υποτροφίες, με τη συνολική στήριξη να αγγίζει το €1.000.000.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, μέσω του προγράμματος Plastic Free Greece, έχουν πραγματοποιηθεί, από το 2020, συνολικά 67 παράκτιοι και 46 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, ενώ έχουν συλλεχθεί πάνω από 20 τόνοι απορριμμάτων από ελληνικές ακτές και βυθούς, ενώ σε συνεργασία με τη We4All έχουν φυτευτεί από το 2022 συνολικά 16.700 δένδρα.

Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τη UNICEF τα τελευταία 3 χρόνια έχουν ήδη υλοποιηθεί 4 πρωτοβουλίες, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών», και συνολική δωρεά 435.161€. Παράλληλα, προωθούν τη διάδοση της εφαρμογής PlaySafe App, η οποία έχει ήδη φτάσει σε 5.570 εφήβους με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, η μακροχρόνια στήριξη στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» περιλαμβάνει την παραχώρηση ακινήτων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς και ένα πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων από 144 καταστήματα.

Κορυφαία ανακοίνωση της βραδιάς αποτέλεσε το Lidl House, ένας νέος, ανοιχτός πολιτιστικός και εκπαιδευτικός χώρος στην καρδιά της Αθήνας, που προγραμματίζεται να ανοίξει τον Μάρτιο του 2026. Πρόκειται για έναν χώρο φιλοξενίας δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, εργαστηρίων, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων γαστρονομίας, βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής, υπό την καθοδήγηση του σεφ Δήμου Μπαλόπουλου.

Η λειτουργία του χώρου σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Martin Brandenburger: «Αντί να «μιλάμε» για την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας, τη βιωσιμότητα, τη διατροφή για την υγεία του πλανήτη, θα τα εφαρμόζουμε στην πράξη μέσω, για παράδειγμα, εργαστηρίων, μαγειρικών προγραμμάτων και εκθέσεων». Ουσιαστικά, το Lidl House αποτελεί έναν χώρο που «δημιουργεί εμπειρίες, ενσωματώνει την καινοτομία και προσφέρει ουσία», ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τον κόσμο και δείχνοντας ξεκάθαρα τις αξίες της εταιρείας.

Ο κ. Brandenburger, ολοκληρώνοντας την επιτυχημένη 4ετή παραμονή του στην Ελλάδα, παρέδωσε τη σκυτάλη στον αδιάλειπτο συνεργάτη του, Μίλτο Φοροζίδη, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ‘Καλύτερη Ποιότητα Ζωής’ δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Είναι στάση ζωής. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Με συνέπεια και ευθύνη. Γιατί… αξίζει».