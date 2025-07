H heavy metal κοινότητα, μπορεί να αριθμεί εκατομμύρια μελών ανά τον κόσμο, αλλά όσο πολυπληθής είναι, τόσο σκληρή είναι συνάμα. Είναι «κλειστή», γνωρίζει πολύ καλά από μουσική και κυρίως πρέπει να είσαι αληθινός (ως μουσικός, τραγουδιστής κοκ) για να σε δεχθεί στους κόλπους της. Και πάνω από όλα, σέβονται και αγαπούν με πάθος.

Όπως συνέβη με τον προπάτορα της heavy metal, σκηνής, τον τραγουδιστή Ozzy Osbourne, ο οποίος πέθανε την Τρίτη 23 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών. Στην rock n roll ιστορία, υπάρχουν δεκάδες καταλυτικές στιγμές. Μία από αυτές ήταν η ίδρυση των Black Sabbath το 1968 και η γέννηση του heavy metal. Ποτέ πια το ροκ δεν θα είναι το ίδιο.

Δεν υπάρχει άλλη ψυχή σε αυτόν τον πλανήτη που να είναι τόσο εμβληματική στον κόσμο της metal όσο ο Ozzy Osbourne. Ακόμα κι αν κάποιοι δεν έχουν ακούσει ποτέ τραγούδια του Ozzy, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν ακούσει το όνομά του.

Η «φυλακή» του Μπέρμιγχαμ

Ο John Michael “Ozzy” Osbourne γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1948 και μεγάλωσε στο Άστον του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Το πλαίσιο της παιδικής του ηλικίας είναι σημαντικό για την εξέλιξή του. Η μεταπολεμική Αγγλία στερήθηκε και αγωνίστηκε. Αν και η χώρα δεν έχασε, υπέφερε στη διαδικασία. Το Άστον ήταν ένα βιομηχανικό φάντασμα του παρελθόντος.

Ο Ozzy σχολίασε ότι στο Άστον μεγάλωνες για να δουλέψεις σε ένα εργοστάσιο και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το Μπέρμιγχαμ έγινε κέντρο ανοικοδόμησης της βαριάς βιομηχανίας της Αγγλίας, αλλά αυτό δεν έμελλε να είναι το πεπρωμένο του Ozzy.

Ο Tony Iommi, ο θρυλικός κιθαρίστας των Black Sabbath, και μέλος του συγκροτήματος του Ozzy, φοίτησε στο ίδιο σχολείο με τον Ozzy. Ο τελευταίος θυμόταν ότι ο Tony ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από αυτόν και ήταν πολύ πιο δημοφιλής. Θυμόταν ότι είχε εκπλαγεί βλέποντας τον Tony να παίζει κιθάρα στο σχολείο.

Η γέννηση του metal

Μια άλλη πτυχή της παιδικής ηλικίας του Ozzy που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μουσική ήταν ο χρόνος του στη φυλακή. Η φυλακή ήταν πραγματικά ένα μέρος που έπρεπε να τον φοβούνται εκείνη την εποχή και ο Ozzy έπρεπε να περάσει λίγο χρόνο εκεί για ληστεία. Ωστόσο, μετά από αυτό, βγήκε ένας διαφορετικός άνθρωπος.

Οι Black Sabbath είχαν μια δύσκολη αρχή στην εύρεση χώρων και μάνατζερ που θα τους έπαιρναν στα σοβαρά. Ωστόσο, το πρώτο άλμπουμ των Black Sabbath γέννησε το metal. Ozzy και Black Sabbath, είναι έννοιες αλληλένδετες.

Μετά από πολλά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της φυγής του Tony για περιοδεία με άλλη μπάντα, πολλών δύσκολων συναυλιών, ποτού, ναρκωτικών και χρημάτων, οι Black Sabbath έγιναν ένα από τα πιο διαβόητα συγκροτήματα που κοσμούσαν τη δεκαετία του ’70. Διαβόητοι για μερικούς και αγαπημένοι από άλλους.

Φανταστείτε τη σκηνή. 1970. Μπέρμιγχαμ, Αγγλία. Βροντές. Βροχή. Και μετά, το τρίτονο (γνωστό και ως «διάβολος της μουσικής» λόγω της χαρακτηριστικής δυσαρμονικής του ποιότητας) έπαιξε με τις καταστροφικές τρίλιες και το βιμπράτο του Tony Iommi. Ένας νέος ήχος είχε γεννηθεί. Αν και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για το πρώτο «metal» τραγούδι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ομώνυμο τραγούδι των Black Sabbath είναι το πιο σημαντικό και εντυπωσιακό metal κομμάτι.

Ο τρόπος ζωής των Black Sabbath

Υπήρχαν διάφοροι παράγοντες που επηρέασαν τα πρώτα οκτώ στούντιο άλμπουμ των Black Sabbath. Ο πιο προφανής από αυτούς είναι τα ναρκωτικά. Είτε πρόκειται για την επιρροή της κάνναβης στο «Master of Reality», είτε για την επιρροή της κοκαΐνης στο «Vol. 4», λάμπει «δραματικά» στη μουσική. Επιπλέον, το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Sabbath Bloody Sabbath», ηχογραφήθηκε σε μια έπαυλη που φημολογούνταν ότι ήταν στοιχειωμένη.

Κάθε κομμάτι του τρόπου ζωής του συγκροτήματος αντανακλούσε τις μουσικές τους επιλογές. Τα φωνητικά του Ozzy βελτιώνονταν με κάθε δίσκο, για να φθάσουν στην κορύφωσή τους στο «Sabotage», ειδικά στο τελευταίο τραγούδι «The Writ». Ο στόχος του Tony όταν συνέθετε riffs ήταν να γράψει κάτι καλύτερο από αυτά που είχε ήδη γράψει. Αυτό ώθησε τον θρυλικό κιθαρίστα να γράψει έναν σημαντικό αριθμό εμβληματικών riff κιθάρας που είναι δημοφιλή σε πολλούς αρχάριους κιθαρίστες, όπως το εναρκτήριο riff στο «Iron Man».

Η μικρή πτώση των Black Sabbath τη δεκαετία του ’70 οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες. Η ποιότητα της μουσικής, «έκανε νερά» στο «Technical Ecstasy». Ο Ozzy άρχισε να έχει σοβαρά προβλήματα με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τον γάμο του, και ο μάνατζέρ τους, τους εξαπατούσε οικονομικά.

Η κληρονομιά του Ozzy

Ο Ozzy «απολύθηκε» το 1979 – είχε και ο ίδιος μουσικές διαφωνίες για την εξέλιξη του ήχου τους –και οι Black Sabbath δεν έφτασαν ποτέ στην ίδια ακμή.

Η κληρονομιά των Black Sabbath είναι σημαντική για να κατανοήσουμε γιατί ο Ozzy Osbourne είναι τόσο σημαντικός στη metal σκηνή. Η metal μουσική έχει γίνει σαν ένα δέντρο, με πολλαπλά κλαδιά που αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς τομείς και ήχους που μπορεί να προσφέρει το είδος.

Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από αυτούς τους τέσσερις άντρες από το Μπέρμιγχαμ. Υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις όπου ένα συγκρότημα ήταν υπεύθυνο για την πρωτοπορία ενός ολόκληρου είδους από μόνο του. Θα φανταζόταν κανείς ότι με την πάροδο του χρόνου, νεότερα και πιο φρέσκα metal συγκροτήματα θα αναλάμβαναν την κυριαρχία και θα γίνονταν πιο δημοφιλή, αλλά παρά την αποχώρηση των Sabbath, το συγκρότημα παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή metal γκρουπ μέχρι σήμερα.

Επομένως, η επιρροή τους, η οποία πηγάζει κυρίως από τα πρώτα πέντε άλμπουμ τους, έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Το φωνητικό στυλ και η δεξιοτεχνία του Ozzy Osbourne ήταν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που έκανε τους Black Sabbath τόσο επιτυχημένους.

O Ozzy και οι καταχρήσεις

Ο Ozzy Osbourne είναι ένα είδωλο. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα πράγματα. Η μουσική των Black Sabbath της δεκαετίας του ’70 θα παραμείνει θρυλική για πάντα. Ο Ozzy, o γενάρχης της heavy metal σκηνής, είχε να αντιμετωπίσει σε όλη του την ζωή και τους δαίμονες του. Ή μάλλον πρωτίστως αυτούς. Ισως δεν συμπεριφέρθηκε και ο ίδιος καλά στον εαυτό του.

Και ενώ κάποιοι γράφουν για την νυχτερίδα ή τα περιστέρια που είχε δαγκώσει επί σκηνής εκείνος είναι σίγουρο ότι θα γελάει και μάλλον θα ετοιμάζει κάποια συναυλία με τον συμπατριώτη του, μπασίστα, τραγουδιστή, συνθέτη και ιδρυτικό μέλος των Motörhead, Lemmy Kilmister.

Μόνο που σε αυτή την βραδιά δεν θα είμαστε καλεσμένοι.

Ozzy Osbourne: Πώς τον αποχαιρετά ο κόσμος της μουσικής

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Tony Iommi, έγραψε στο Instagram: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο αγαπητός μου φίλος Ozzy απεβίωσε λίγες μόνο εβδομάδες μετά την συναυλία μας στο Villa Park. Είναι τόσο σπαρακτικά νέα που δεν μπορώ να βρω τις λέξεις, δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν. Ο Γκίζερ, ο Μπιλ και εγώ χάσαμε τον αδερφό μας».

Ο Tom Morello των Rage Against The Machine , ο οποίος ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του «Back To The Beginning», απέτινε φόρο τιμής γράφοντας: «Good bless you Ozzy».

Ο Ronnie Wood των Rolling Stones ήταν ένας ακόμη που εμφανίστηκε στο «Back To The Beginning». Έγραψε στο Instagram: «Λυπάμαι πολύ που άκουσα για τον θάνατο του Ozzy Osbiurne. Τι υπέροχη συναυλία αποχαιρετισμού είχε στο “Back To The Beginning” στο Μπέρμιγχαμ».

Ο Elton John απέτισε φόρο τιμής, γράφοντας: «Λυπάμαι πολύ που άκουσα τα νέα του θανάτου του Ozzy Osbourne. Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας τεράστιος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών της ροκ – ένας αληθινός θρύλος. Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Σάρον και την οικογένειά μου, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου».

Ο Yungblud, ο οποίος εμφανίστηκε στο «Back To The Beginning» και έλαβε προσωπικά έναν ειδικά κατασκευασμένο χρυσό σταυρό από τον Osbourne εκείνη την ημέρα, έγραψε: «Δεν πίστευα ότι θα έφευγες τόσο σύντομα την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ήσουν τόσο γεμάτος ζωή και το γέλιο σου γέμιζε το δωμάτιο. Αλλά όπως είναι γραμμένο με θρύλους, φαίνεται να ξέρουν αυτά που εμείς δεν ξέρουμε. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ – θα είσαι σε κάθε νότα που τραγουδάω και μαζί μου κάθε φορά που θα περπατάω στη σκηνή. Ο σταυρός σου γύρω από το λαιμό μου είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω. Με ρώτησες κάποτε αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσες να κάνεις για μένα και όπως είπα τότε και όπως θα πω τώρα για όλους μας η μουσική ήταν αρκετή. Μας πήρες στην περιπέτειά σου – μια περιπέτεια που τα ξεκίνησε όλα. Είμαι πραγματικά συντετριμμένη. Ήσουν ο σπουδαιότερος όλων των εποχών».

Ο Τζακ Γουάιτ (White Stripes) έγραψε απλά: «Τα κατάφερε». Ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ των Green Day έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε Ozzy».

Οι Aerosmith, σε κοινή δήλωση, ανέφεραν: «Είμαστε συντετριμμένοι που ακούσαμε για τον θάνατο του αδερφού μας στη ροκ, Ozzy Osbourne. Μια φωνή που άλλαξε τη μουσική για πάντα. Από τους Black Sabbath μέχρι τη σόλο δουλειά του, ο Ozzy επαναπροσδιόρισε τι σήμαινε να είσαι heavy. Το έκανε όλα με καρδιά, σθένος και αυτό το άγριο πνεύμα που μόνο αυτός μπορούσε να φέρει. Η αγάπη μας πηγαίνει στη Σάρον, την οικογένειά του, το συγκρότημά του και τα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που ένιωσαν τη φλόγα του. Συνέχισε να φτιάχνεις, Όζι. Θα μας λείψεις, αλλά ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε!».