Πριν από τρία χρόνια, αν κάποιος ήθελε να φτιάξει μια βρύση που έσταζε συνήθως έκανε ένα από τα εξής τρία πράγματα: πληκτρολογούσε την ερώτηση στο Google, έψαχνε στο YouTube για ένα βίντεο με οδηγίες ή περίμενε απλά τον υδραυλικό που ήταν διαθέσιμος μετά από ένα δεκαήμερο. Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση: ανοίγουν το ChatGPT και απλά ρωτούν. Μπορεί τελικά ο υδραυλικός να είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας αλλά η απεύθυνση στο ChatGPT είναι βήμα που δεν παραλείπεται.

Η αλλαγή στο εργαλείο που χρησιμοποιούν πρώτα οι άνθρωποι για να βρουν πληροφορίες είναι στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο το ChatGPT έχει αλλάξει την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας.

Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν είναι ότι άλλα εργαλεία έχουν εξαφανιστεί. Είναι ότι το ChatGPT έχει γίνει η νέα πύλη πρόσβασης στην πληροφορία.

Μέσα σε λίγους μήνες από την παρουσίασή του στις 30 Νοεμβρίου 2022, το ChatGPT είχε 100 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες. Μέχρι τα τέλη του 2025, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε 800 εκατομμύρια. Αυτό το καθιστά μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες καταναλωτικές τεχνολογίες στον πλανήτη.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης: Από το Google στο ChatGPT

Έρευνες δείχνουν ότι αυτή η χρήση δεν είναι απλώς απόρροια της περιέργειας, αλλά αντανακλά μια πραγματική αλλαγή στη συμπεριφορά.

Μια μελέτη του Pew Research Center του 2025 διαπίστωσε ότι το 34% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT, περίπου το διπλάσιο από το ποσοστό που βρέθηκε το 2023.

Μεταξύ των ενηλίκων κάτω των 30 ετών, η πλειοψηφία (58%) το έχει δοκιμάσει. Μια δημοσκόπηση της AP-NORC αναφέρει ότι περίπου το 60% των ενηλίκων στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη δηλώνουν ότι τη χρησιμοποιούν για αναζήτηση πληροφοριών, καθιστώντας την την πιο κοινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται στο 74% για τους κάτω των 30 ετών.

Οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οικοσυστήματος των online πληροφοριών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πραγματοποιούν αναζητήσεις έχει αλλάξει αισθητά από την εμφάνιση του ChatGPT. Οι άνθρωποι αλλάζουν το εργαλείο που χρησιμοποιούν πρώτα.

Για χρόνια, η Google ήταν η προεπιλεγμένη επιλογή για τα πάντα, από το «πώς να φτιάξω κέικ πορτοκάλι χωρίς αλεύρι» έως το «τι σημαίνει αρνησικυρία».

Όλο αυτό το «παιχνίδι» διασαφήνισης έχει μεταφερθεί πια στο ChatGPT το οποίο απαντά πιο γρήγορα και πιο καθαρά από μια σελίδα με συνδέσμους.

Ακριβώς όπως το Google ανέτρεψε τις παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών, το ChatGPT επαναπροσδιορίζει τώρα τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε απαντήσεις.

Το Google είναι μια μηχανή αναζήτησης. Ψάχνει στο διαδίκτυο και παρέχει μια τεράστια λίστα συνδέσμων, αναγκάζοντας τους χρήστες να ψάχνουν στα αποτελέσματα, να αποφεύγουν παραπλανητικά clickbait και να περιηγούνται σε διαφημίσεις μόνο και μόνο για να βρουν μια απάντηση.

Το ChatGPT, από την άλλη πλευρά, συνθέτει πληροφορίες και παρουσιάζει μια επιμελημένη, ευαίσθητη στο πλαίσιο απάντηση σε πραγματικό χρόνο.

Η γενιά που διστάζει

Οι άνθρωποι το έχουν παρατηρήσει. Μια έρευνα καταναλωτών στις ΗΠΑ το 2025 διαπίστωσε ότι το 55% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί πλέον το ChatGPT της OpenAI ή τα chatbots Gemini AI της Google για εργασίες για τις οποίες προηγουμένως θα ζητούσαν βοήθεια από την αναζήτηση Google.

Μια άλλη ανάλυση περισσότερων από 1 δισεκατομμυρίου συνεδριών αναζήτησης διαπίστωσε ότι η επισκεψιμότητα από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται 165 φορές ταχύτερα από τις παραδοσιακές αναζητήσεις και περίπου 13 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν ήδη κάνει την τεχνητή νοημοσύνη το βασικό τους εργαλείο για την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Αυτή η αλλαγή συμβαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς στις διάφορες γενιές. Ακριβώς όπως οι γονείς μας κάποτε αντιστάθηκαν στο Google, πολλοί από τη δική μας γενιά διστάζουν να αγκαλιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, οι νεότερες γενιές έχουν ήδη ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους ζωή τόσο ομαλά όσο κάποτε υιοθετήσαμε το Google.

Το μοτίβο είναι σαφές: κάθε γενιά δυσκολεύεται να αποδεχτεί το επόμενο τεχνολογικό άλμα, αλλά τελικά αυτό γίνεται απαραίτητο.

Το πρόβλημα των διαφημίσεων: ένα ψηφιακό ναρκοπέδιο

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων μηχανών αναζήτησης είναι η υπερβολική παρουσία διαφημίσεων.

Όταν αναζητούν απλές πληροφορίες, οι χρήστες συναντούν σελίδες γεμάτες με χορηγούμενα αποτελέσματα, άρθρα βελτιστοποιημένα για μηχανές αναζήτησης (SEO) γεμάτα με περιττές πληροφορίες και παραπλανητικούς συνδέσμους που έχουν σχεδιαστεί για να τους κάνουν να συνεχίζουν να κάνουν κλικ αντί να τους παρέχουν μια άμεση απάντηση.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ChatGPT: δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει μια σαφήνεια που συνοδεύει τη λήψη μιας απάντησης χωρίς περισπασμούς — χωρίς αναδυόμενα παράθυρα, χωρίς βίντεο αυτόματης αναπαραγωγής, χωρίς διαφημιστικά banner που εμποδίζουν την προβολή του περιεχομένου.

Όταν οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς υστεροβουλία, αυξάνεται η κατανόηση, η συγκέντρωση και η μάθηση. Οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης έχουν αρχίσει να εστιάζουν λιγότερο στις πληροφορίες και περισσότερο στη δημιουργία εσόδων.

Τα μοντέλα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, εάν παραμείνουν απαλλαγμένα από την υπερβολική επιρροή της διαφήμισης, θα μπορούσαν να μας επιστρέψουν σε μια πιο «αγνή» μορφή ανταλλαγής γνώσεων.

Γιατί το «ψάξτε το στο Google» γίνεται «ρωτήστε το ChatGPT»

Το Google προσφέρει εκατομμύρια αποτελέσματα αναζήτησης, αφήνοντας σε εσάς να αποφασίσετε τι είναι χρήσιμο.

Το ChatGPT παρέχει μια απάντηση — επιμελημένη, με γνώση του πλαισίου και συχνά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Το Google είναι υπερφορτωμένο με διαφημίσεις και τεχνάσματα SEO.

Το ChatGPT είναι χωρίς διαφημίσεις (προς το παρόν) και χωρίς περισπασμούς.

Το Google απαιτεί πολλαπλές αναζητήσεις για να συνθέσει μια απάντηση.

Το ChatGPT θυμάται το πλαίσιο και συνεχίζει τη συνομιλία απρόσκοπτα.

H Google απαντά

Η Google δεν μένει αδρανής. Τα αποτελέσματα αναζήτησής της διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονταν πριν από τρία χρόνια, επειδή η Google άρχισε να ενσωματώνει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Gemini απευθείας στην κορυφή της σελίδας.

Οι περιλήψεις «AI Overview» που εμφανίζονται πάνω από τους παραδοσιακούς συνδέσμους αναζήτησης απαντούν πλέον αμέσως σε πολλές απλές ερωτήσεις – μερικές φορές με ακρίβεια, άλλες φορές με λιγότερη.

Πολλοί χρήστες δεν προχωρούν ποτέ πέρα από αυτό το στιγμιότυπο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο του ChatGPT, είναι οι λόγοι για τους οποίους ο αριθμός των αναζητήσεων «μηδενικού κλικ» έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Μια έκθεση που χρησιμοποιεί δεδομένα της Similarweb διαπίστωσε ότι η επισκεψιμότητα από την Google σε ιστότοπους ειδήσεων μειώθηκε από πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια επισκέψεις στα μέσα του 2024 σε λιγότερο από 1,7 δισεκατομμύρια τον Μάιο του 2025, ενώ το ποσοστό των αναζητήσεων σχετικών με ειδήσεις που τερματίζονται σε μηδενικό κλικ αυξήθηκε από 56% σε 69% σε ένα έτος.

Η αναζήτηση Google υπερέχει στο να παραπέμπει σε ένα ευρύ φάσμα πηγών και προοπτικών, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται ακατάστατα και να έχουν σχεδιαστεί περισσότερο για κλικ παρά για σαφήνεια.

Το ChatGPT, αντίθετα, παρέχει μια πιο εστιασμένη και συνομιλητική απάντηση που δίνει προτεραιότητα στην εξήγηση έναντι της κατάταξης. Η απάντηση του ChatGPT μπορεί να στερείται της διαφάνειας των πηγών και των πολλαπλών απόψεων που συχνά βρίσκονται σε μια αναζήτηση Google.

Όσον αφορά στην ακρίβεια, και τα δύο εργαλεία μπορεί να κάνουν λάθη κατά καιρούς. Το πλεονέκτημα του Google είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να διασταυρώνουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, ενώ η ακρίβεια του ChatGPT εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της ερώτησης και την ικανότητα του χρήστη να αναγνωρίζει πότε μια απάντηση πρέπει να επαληθευτεί αλλού.

Με πληροφορίες από Medium, Washington Post, The Conversation.