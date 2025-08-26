Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Τελευταίες Ειδήσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Podcasts
Το Βήμα Σήμερα: Labubu – Τα κουκλάκια που κάνουν τον πλανήτη να παραληρεί
Podcasts

Το Βήμα Σήμερα: Labubu – Τα κουκλάκια που κάνουν τον πλανήτη να παραληρεί

Πώς δημιουργήθηκαν οι φιγούρες Labubu και πώς μεταμορφώνουν την εικόνα της κινέζικης βιομηχανίας στη Δύση

Podcasts
Newsroom

Σχετικό άρθρο

Labubu: Η απενοχοποίηση της «κινεζιάς»

Labubu: Η απενοχοποίηση της «κινεζιάς»

BHMAgazino
Το Βήμα Σήμερα: Labubu – Τα κουκλάκια που κάνουν τον πλανήτη να παραληρεί
Πηγή: Unsplash
Podcasts
Newsroom

Πώς δημιουργήθηκαν οι φιγούρες Labubu και πώς μεταμορφώνουν την εικόνα της κινέζικης βιομηχανίας στη Δύση

Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς δημιουργήθηκαν οι φιγούρες Labubu και πώς μεταμορφώνουν την εικόνα της κινέζικης βιομηχανίας στη Δύση.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Labubu: Τα κουκλάκια που κάνουν τον πλανήτη να παραληρεί» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

  • 0:40 Τι είναι τα κουκλάκια Labubu.
  • 1:13 Η αλλαγή στάσης απέναντι στα κινέζικα προϊόντα που έφεραν τα Labubu.
  • 1:53 Τα νούμερα που μαρτυρούν τη μεγάλη επιτυχία των Labubu.
  • 3:09 Πότε και από ποιον δημιουργήθηκαν οι κούκλες Labubu.
  • 4:47 Πώς μια μινιατούρα Labubu έγινε ξαφνικά ένα πολυπόθητο αντικείμενο.
  • 6:20 Η σχέση μιας κούκλας Labubu με… τη Μόνα Λίζα.
  • 8:27 Με ποια λογική προκύπτουν οι διάφορες φιγούρες Labubu.
  • 9:26 Lafufu: Όταν οι κινέζοι αντιγράφουν τον εαυτό τους.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια

Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Labubu: Η απενοχοποίηση της «κινεζιάς»

Labubu: Η απενοχοποίηση της «κινεζιάς»

Labubu: Πώς εκτόξευσε τα κέρδη της κινέζικης αυτοκρατορίας Pop Mart

Labubu: Πώς εκτόξευσε τα κέρδη της κινέζικης αυτοκρατορίας Pop Mart

Labubu: Τα λούτρινα παιχνίδια που έγιναν όπλο στα χέρια της Κίνας

Labubu: Τα λούτρινα παιχνίδια που έγιναν όπλο στα χέρια της Κίνας

Τελευταίες Ειδήσεις

Σημαντικές Ειδήσεις

ΔΕΘ: Η μείωση φόρων στη μεσαία τάξη και το δημογραφικό στην ατζέντα Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Η μείωση φόρων στη μεσαία τάξη και το δημογραφικό στην ατζέντα Μητσοτάκη

Πολιτική
1 ώρα πριν Ελένη Γκρήγκοβιτς

Στο στόχαστρο των IDF δημοσιογράφοι και άμαχοι - Διεθνής κατακραυγή

Γάζα: Στο στόχαστρο των IDF δημοσιογράφοι και άμαχοι – Διεθνής κατακραυγή

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στο θύμα ρίχνει την ευθύνη ο 40χρονος - Απολογείται ο δράστης

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στο θύμα ρίχνει την ευθύνη ο 40χρονος – Απολογείται ο δράστης

Guardian: Στενοί συνεργάτες Τραμπ εξετάζουν αντικατάσταση Ζελένσκι

Guardian: Στενοί συνεργάτες Τραμπ εξετάζουν αντικατάσταση Ζελένσκι

Ειδήσεις

Έντυπη Έκδοση

Συνδρομές

International Edition

Γνώμες

Μόνο στο Βήμα

ΒΗΜΑgazino

Grace

Podcasts

Videos

Newsletters

Special Editions

© 2025 TO BHMA • All rights reserved.

Απόρρητο