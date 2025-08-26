Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς δημιουργήθηκαν οι φιγούρες Labubu και πώς μεταμορφώνουν την εικόνα της κινέζικης βιομηχανίας στη Δύση.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Labubu: Τα κουκλάκια που κάνουν τον πλανήτη να παραληρεί» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:40 Τι είναι τα κουκλάκια Labubu.
- 1:13 Η αλλαγή στάσης απέναντι στα κινέζικα προϊόντα που έφεραν τα Labubu.
- 1:53 Τα νούμερα που μαρτυρούν τη μεγάλη επιτυχία των Labubu.
- 3:09 Πότε και από ποιον δημιουργήθηκαν οι κούκλες Labubu.
- 4:47 Πώς μια μινιατούρα Labubu έγινε ξαφνικά ένα πολυπόθητο αντικείμενο.
- 6:20 Η σχέση μιας κούκλας Labubu με… τη Μόνα Λίζα.
- 8:27 Με ποια λογική προκύπτουν οι διάφορες φιγούρες Labubu.
- 9:26 Lafufu: Όταν οι κινέζοι αντιγράφουν τον εαυτό τους.
