Παρατάθηκε μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής 5/12 η απεργία των ταξί, που ξεκίνησε την Τρίτη και ήταν αρχικά προγραμματισμένη για δύο μέρες.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητών Ταξί (ΣΑΤΑ) καλεί όλα τα μέλη του στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί με τα ταξί για σήμερα στις 10:00 επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού).

Υπενθυμίζουμε ότι χθες το μεσημέρι σημειώθηκαν επεισόδια στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών, ανάμεσα στους οδηγούς ταξί και τα ΜΑΤ. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο ζητώντας να μιλήσουν με τους αρμόδιους και τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν.

«Μήνυμα τρόμου σε όσους αντιστέκονται»

«Η αστυνομική βία εναντίον των ταξιτζήδων στη σημερινή διαδήλωση στο υπουργείο Μεταφορών αποτελεί μια θλιβερή απόδειξη της κατάλυσης κάθε έννοιας δικαίου και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν εκείνοι που θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες επιλέγουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα, γίνεται σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια ωμή κρατική καταστολή που σκοπό έχει να φιμώσει τη φωνή της κοινωνίας» αναφέρει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του.

«Η βία αυτή δεν είναι απλώς μια αδικία κατά μεμονωμένων ανθρώπων αλλά ένα μήνυμα τρόμου προς όλους όσους τολμούν να αντισταθούν και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους» προσθέτει.

«Η αγανάκτηση που προκαλεί αυτή η αδικία πρέπει να γίνει φωνή που δεν θα σιωπήσει. Οι ταξιτζήδες δεν είναι εχθροί, ούτε στόχοι καταστολής. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλέον βιώνουν στην πράξη τη βία ενός συστήματος που τους γυρνά την πλάτη και τους χτυπά όταν προσπαθούν να σταθούν όρθιοι. Αυτή η βία είναι ντροπή για την κοινωνία και τον θεσμό που υπόσχεται να την υπηρετεί. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι και ας απαιτήσουμε σεβασμό και δικαιοσύνη για όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται» αναφέρει το ΣΑΤΑ.