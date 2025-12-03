«Χειρόφρενο» τραβούν και σήμερα Τετάρτη οι οδηγοί ταξί όλης της χώρας, διεκδικώντας την επίλυση σειράς αιτημάτων και οι οποίοι ήδη από χθες στέλνουν το μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια ταξί σε όλη την επικράτεια, ενώ τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά.

Η απεργία ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Στην Αθήνα την Τρίτη οι οδηγοί έκαναν πορεία στους δρόμους καταλήγοντας στο υπουργείο Μεταφορών όπου κάποιοι έστησαν αντίσκηνα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».

Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι τα αιτήματά τους αφορούν ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας, τα οποία παραμένουν άλυτα εδώ και αρκετό καιρό.

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του»

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του!» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του κλάδου. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές θέτουν σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η απεργία αποτελεί προειδοποίηση για κλιμάκωση:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση».

ΠΗΓΗ: ot.gr