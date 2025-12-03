Προ των πυλών είναι η κακοκαιρία που περίμεναν οι μετεωρολόγοι. Ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα, πλην της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της ανατολικής νησιωτικής χώρας.

Αρχικά τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, όπου θα εκδηλώνονται καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και τις παραθαλάσσιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας και σταδιακά οι βροχές θα εξαπλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με καταιγίδες στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου και το βράδυ και στη νότια Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 14-16 βαθμούς στα βόρεια, έως 17-18 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τις υψηλότερες τιμές στο νότιο Αιγαίο , όπου θα φτάσει το θερμόμετρο έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα πελάγη, στο Αιγαίο 3-5 μποφόρ και στο Ιόνιο μέχρι 6 και το βράδυ 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι θα σημειώνονται ασθενείς τοπικές βροχές. Ωστόσο από αργά τη νύχτα και στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, ο καιρός στην Αττική θα είναι άστατος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-19 βαθμούς, νοτιοανατολικοί οι άνεμοι μέχρι και το βράδυ 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειώνονται βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-14 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς 3-4 και το βράδυ 5 μποφόρ.

Η κακοκαιρία θα κρατήσει όλη την εβδομάδα

Από την Πέμπτη θα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Αναμένονται βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Το Σάββατο στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τέλος, την Κυριακή στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα στο Ιόνιο αυξημένες.

Δείτε την εξέλιξη του καιρού ανά ώρα

