Το βράδυ της Τετάρτης ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» που κάνει θραύση σε πωλήσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) και θα αρχίσει στις 19.00.

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου Gutenberg, η εκδήλωση της Τετάρτης θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο σκέλος, θα συζητήσουν για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου από τον Alpha TV και Αντώνης Αντζολέτος από «Σκάϊ» και «Καθημερινή».