Εμένα η καταγγελία ότι η χώρα δεν είναι «διακυβερνήσιμη» (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό…) με ανησυχεί.

Και γι’ αυτό χρειάζεται διευκρίνιση. Δεν την κυβερνούν σωστά ή δεν την κυβερνούν οι σωστοί;

Αν ισχύει το πρώτο, να βάλουμε όλοι μαζί τις φωνές. Αν όμως ισχύει το δεύτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.

Υπομονή έως τις εκλογές μήπως η κάλπη βγάλει τους σωστούς – αν και με τα έως τώρα δεδομένα, δεν το βλέπω πολύ πιθανό…

Κυρίως επειδή στη δημοκρατία ποτέ δεν ψηφίζεις τους σωστούς που συνήθως δεν ξέρεις. Ψηφίζεις όσους νομίζεις ότι θα κυβερνήσουν σωστά. Κι έχει ο Θεός.

Παράδειγμα. Εχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες αφότου η βουλευτής Ρένα Δούρου (του ΣΥΡΙΖΑ; Του Κασσελάκη; Του Χαρίτση; Κάποιου τέτοιου κόμματος τέλος πάντων…) κατήγγειλε ότι «εξαφάνισαν όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας» (105,5 Στο Κόκκινο, 17/10).

Ανησύχησα. Ποιος εξαφάνισε τις πρωτοβουλίες; Γιατί; Και πού τις πήγε;

Ακόμη περισσότερο που σύμφωνα με τη βουλευτή του κάποιου κόμματος εξαφάνισαν τη «Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα», καθώς και το «Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών».

Βεβαίως κανείς δεν τις είχε ξανακούσει αυτές τις κρίσιμες πρωτοβουλίες, αλλά η εξαφάνισή τους «πέταξε στα σκουπίδια το διπλωματικό κεφάλαιο που είχε συγκεντρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Ειλικρινά είναι κρίμα. Διότι γενικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συγκεντρώσει και πολλά πράγματα (άντε κάτι φόρους…) αλλά η εξαφάνιση κοτζάμ «Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών» έχει τη σημασία της.

Πώς μπορεί πλέον να καταστεί «διακυβερνήσιμη» μια χώρα όπου κάποιοι εξαφάνισαν ξαφνικά κοτζάμ Φόρουμ;

Υποψίες για τους δράστες ασφαλώς υπάρχουν. Είμαι βέβαιος πως σύντομα θα αποδεχθεί πως είναι οι ίδιοι με τις υποκλοπές, ίσως και εκείνοι που διακινούσαν το παράνομο ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Διότι τι δουλειά είχε το ξυλόλιο, αν δεν απευθυνόταν στους αρχαίους πολιτισμούς που αποτελούσαν το Φόρουμ;

Και πού το πήγαιναν το ξυλόλιο, αν το Φόρουμ είχε εν τω μεταξύ εξαφανιστεί;

Για να καταλήξουμε στο θεμελιώδες ερώτημα της διακυβέρνησης που παραμένει αναπάντητο.

Ποιοι εξαφάνισαν το Φόρουμ μαζί με τους αρχαίους πολιτισμούς;

Και πώς περιμένετε να αποκτήσει σοβαρή διακυβέρνηση μια χώρα που πέταξε το διπλωματικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ στα αζήτητα;

Γι’ αυτό δεν χωράει καμία καθυστέρηση, ούτε ολιγωρία.

Πάμε όλοι μαζί «Παλλάς» όπου ο Τσίπρας και οι πολιτικοί φίλοι του θα υποδεχτούν ένα βιβλίο.

Κι αμέσως μετά πεταγόμαστε στο «Romeo» όπου η Κατερίνα Λιόλιου έχει καινούργιο πρόγραμμα.

Ψάξε, ψάξε, θα τους βρούμε τους σωστούς.