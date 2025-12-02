Στα 9,3 εκατομμύρια ανέρχονται οι πολίτες που διαθέτουν πλέον Προσωπικό Αριθμό, που είναι άμεσα διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται και στο κινητό όσων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov Wallet.

Όσον αφορά τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτομάτως με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.

Οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Ποιοι δεν έλαβαν Προσωπικό Αριθμό

Από την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, προβλέπεται η μελλοντική ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα.

Προστασία των δεδομένων

Όπως διευκρινίζεται, ο Προσωπικός Αριθμός δεν επιτρέπει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων ούτε λειτουργεί ως «υπερκωδικός» για συλλογή πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένοι πολίτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Σημειώνεται ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Τα κέρδη

Ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ, μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασιών έως και 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και 97% για τη δημόσια διοίκηση, αποφέρει η ψηφιοποίηση 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών με το Gov,gr, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενώ παράλληλα το εγχείρημα περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συναλλαγών.

Η μελέτη, η πρώτη που εφαρμόζει μια τόσο σύνθετη και ποιοτική μεθοδολογία αποτίμησης, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την ευκολία χρήσης και την ταχύτητα. Αποτελεί μοχλό οικονομικής αποδοτικότητας, διοικητικής απλούστευσης και βιωσιμότητας, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή ζωή και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Όπως αναφέρει και ο ΣΕΠΕ, οι υπηρεσίες, που αξιολογήθηκαν, καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες του gov.gr και εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν θεαματικές εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα.

Παράλληλα, η ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών συνεπάγεται: μείωση εκπομπών CO₂ κατά 33.000 τόνους, 62,5 εκατ. σελίδες χαρτιού λιγότερες και 19,1 εκατ. μετακινήσεις, που αποφεύγονται κάθε χρόνο.

Μεταβίβαση ακινήτου

Ανάμεσα στις είκοσι υπηρεσίες, τρεις ξεχωρίζουν για το υψηλότερο μοναδιαίο όφελος ανά εκτέλεση είναι οι: μεταβίβαση ακινήτου, αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε μεγάλα κοινά, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε χρόνο και τεκμηρίωση και είχαν ιστορικά υψηλό διοικητικό κόστος.

Η ψηφιοποίησή τους, μειώνει δραματικά τον φόρτο τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις υπηρεσίες. Η ποιοτική έρευνα της μελέτης καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση χρηστών με το 76% να δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του gov.gr. Όσον αφορά τις θετικές αξιολογήσεις πρώτες σε σειρά υπηρεσίες είναι: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με 84%, η καταβολή εξόδων κηδείας με 81% και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας με 81%.

Οι βασικοί λόγοι, που ενισχύουν αυτήν τη θετική εικόνα, περιλαμβάνουν την ευκολία χρήσης μέσω υπολογιστή (79%), την αποφυγή μετακινήσεων (77%) και τη συνολική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών (77%). Επιπλέον, το gov.gr αναδεικνύεται καθαρά ως το προτιμώμενο κανάλι εξυπηρέτησης με 65%, αφήνοντας πίσω τις επί μέρους ιστοσελίδες φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

Πηγή: ot.gr