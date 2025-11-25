Αποδόθηκε σε όλους τους πολίτες ο Προσωπικός Αριθμός που δεν τον είχαν εκδώσει οι πολίτες έως τις 5 Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου έχουν εκδοθεί 9.311.529.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet». Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον Προσωπικό Αριθμό.

Προσωπικός Αριθμός: Πώς τον βλέπεις στο κινητό

Οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Ο αριθμός προβάλλεται κάτω από το δελτίο ταυτότητας. Είναι κρυπτογραφημένος, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη του κινητού. Αφού χρησιμοποιηθεί αποκρύπτεται ξανά.