Υποδεχόμαστε την εποχή του θαύματος και της μαγείας, καθώς η Rado ξεκινά μια μοναδική περιπέτεια στις Άλπεις. Η εορταστική καμπάνια της ελβετικής ωρολογοποιίας για το 2025 αποκαλύπτει τρεις φανταστικούς κόσμους κρυμμένους στην ορεινή πατρίδα της, με κάθε ονειρική περιοχή να αντιπροσωπεύει ένα από τα τρία ειδικά επιλεγμένα ρολόγια.

Το ταξίδι φέρνει στο μυαλό τις αγαπημένες πτυχές των γιορτών του τέλους του χρόνου: τη νοσταλγία για τις παραδόσεις που καλλιεργούνται από την παιδική ηλικία- τις ευχάριστες αντιφάσεις του κρύου καιρού, των ζεστών συναντήσεων και των θερμών καρδιών- τις ανέσεις του σπιτιού και τη χαρά του να γιορτάζουμε όλοι μαζί ανταλλάζοντας δώρα.

Η περιπέτεια της Rado ακολουθεί την πορεία ενός κομήτη από μαγική σκόνη που μεταμορφώνει ό,τι συναντά. Πρώτα, δίνει ζωή σε μια μορφή που θυμίζει νεράιδα, της οποίας η μηχανική καρδιά – με τη μορφή μιας κινούμενης άγκυρας, όπως στο καντράν πολλών ρολογιών Rado – αρχίζει να χτυπά. Καθώς ο κομήτης συνεχίζει το ταξίδι του, οι δυνάμεις του ξεκλειδώνουν τρεις ονειρικές σκηνές που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά του ρολογιού στο επίκεντρο. Καθώς κάθε ρολόι «ζωντανεύει», η ίδια μαγεμένη νεράιδα – φύλακας αυτών των τοπίων – τοποθετεί μια κινούμενη άγκυρα Rado σε κάθε ένα ως τελική πινελιά.

Συλλογικά, τα τρία ρολόγια αντιπροσωπεύουν την τεχνογνωσία της Rado – τη σύγχρονη προσέγγισή της στο σχεδιασμό, τη χρήση υλικών αιχμής και τη σύγχρονη μορφή της ελβετικής ωρολογοποιίας. Η υποβλητική αφήγηση της καμπάνιας είναι επίσης μια ισχυρή υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο κάθε ρολόι Rado ενθαρρύνει τον κάτοχό του να “νιώσει τη στιγμή”.

Χειμωνιάτικη Μαγεία

Ένας κόσμος από κρύσταλλο, χιόνι και πάγο αποτελεί το χειμωνιάτικο σκηνικό για το True Square Open Heart. Το καθαρό λευκό της γυαλισμένης κάσας , της κορώνας και του μπρασελέ του από κεραμικό υψηλής τεχνολογίας, το λαμπερό κοκκώδες φινίρισμα τύπου διαμαντιού (που προέρχεται από μια ειδική τεχνική κατασκευής της Rado) στο καντράν του σε χρώμα ροδίου και οι 12 διαμαντένιοι δείκτες του αποτυπώνουν συλλογικά τη λάμψη των νιφάδων του χιονιού και το αναζωογονητικό ρίγος του ψυχρού ορεινού αέρα.

Η περίτεχνη σχεδίαση τύπου ‘Open Heart’, με λαβυρινθώδη αισθητική – μια ιστορία που αφηγείται η δαιδαλώδης εμφάνιση αυτού του φανταστικού κόσμου – δίνει στον χρήστη μια σαφή εικόνα του αυτόματου μηχανισμού Rado R734 που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Ο ταχέως ταλαντευόμενος τροχός ισορροπίας του προσδίδει μια αδιαμφισβήτητη αίσθηση ζωντάνιας, ενώ οι δείκτες του ρολογιού σε ροζ χρυσό χρώμα του προσδίδουν επιπλέον γιορτινή αίσθηση. Εδώ, η μηχανική τέχνη και ο εντυπωσιακός σχεδιασμός του ρολογιού γίνονται μια μεταφορά για τη ζεστή αγκαλιά των αγαπημένων προσώπων σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Χρυσή βροχή από αστέρια

Στην καρδιά του βουνού, το Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph βρίσκεται μέσα σε μια λαμπερή χρυσή σπηλιά που φωτίζει το σκοτάδι. Με μια αρχέγονη αίσθηση – σαν ένα πυρήνα δημιουργίας όπου σφυρηλατούνται τα αστέρια – είναι το κατάλληλο σκηνικό για αυτό το πανέμορφο ρολόι που αποπνέει σύγχρονο στυλ. Διαθέτοντας διχρωμία μαύρων κεραμικών υψηλής τεχνολογίας, με γυαλισμένα εξαρτήματα που έρχονται σε αντίθεση με τη ματ κάσα, και με διακοσμητικά στοιχεία σε ροζ χρυσό χρώμα, η πλούσια αισθητική του το αναδεικνύει σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σπορ ρολόι – σε ένα αξεσουάρ που ταιριάζει απόλυτα με την εορταστική περίοδο.

Φυσικά, όταν χρειάζεστε να αποδώσει, δεν θα σας απογοητεύσει – ο χρονογράφος του, που κινείται από έναν αυτόματο μηχανισμό Rado Calibre R801 και διαθέτει απόθεμα ισχύος 59 ωρών, παρέχει εκπληκτική ακρίβεια που είναι κατάλληλη για περιπέτειες σε υψόμετρο, ενώ η αντοχή του στο νερό, έως 30 bar (300m) παρέχει πρακτικότητα στα μεγαλύτερα βάθη. Η κομψότητα συναντά τη λειτουργικότητα σε μια εμφάνιση που θυμίζει έναν καταρράκτη χρυσών αστεριών σε έναν καθαρό νυχτερινό ουρανό.

Η λάμψη του εορταστικού πνεύματος

Και τέλος, βυθιστείτε στη μαγευτική επικράτεια των Centrix Diamonds – έναν ύμνο στην καθαρή κομψότητα και την εκλεπτυσμένη πληθωρικότητα. Διασχίστε μια αστραφτερή, κυκλική πύλη – εμπνευσμένη από τη διαμαντένια στεφάνη του ρολογιού – και ανακαλύψτε έναν λαμπερό κόσμο της ερήμου που αντανακλά τη λάμψη και τη ζεστασιά του εορταστικού πνεύματος.

Αυτό το σκηνικό αντικατοπτρίζει τους 71 πολύτιμους λίθους Top Wesselton, VS-SI, πλήρους κοπής, φυσικής προέλευσης του ρολογιού και την οργανική κομψότητα του καφέ μαργαριταρένιου καντράν του. Τοποθετημένο σε ένα μπρασελέ χρώματος ροζ χρυσού με γυαλισμένους καφέ μεσαίους συνδέσμους από κεραμικό υψηλής τεχνολογίας, η αίσθηση της πληθωρικότητάς του εξισορροπείται από το μικρό του μέγεθος. Με διάμετρο κάσας μόλις 35 χιλιοστά, πρόκειται για ένα εξαιρετικό ελβετικό ρολόι που μεταμφιέζεται σε κόσμημα – το ιδανικό δώρο.

Μαζί, τα τρία ρολόγια και τα μαγευτικά τους χαρακτηριστικά ενσαρκώνουν τη μαγεία, το μυστήριο και το βαθύτερο νόημα της εορταστικής περιόδου. Η Rado προσκαλεί τους απανταχού λάτρεις της ωρολογοποιίας να “νιώσουν τη στιγμή” και στέλνει θερμές ευχές σε όλους, παντού, όπως κι αν γιορτάζουν.

Εξερευνήστε τη χειμερινή χώρα των θαυμάτων της Rado:

Rado True Square Open Heart

Ref. : R27073722

Μηχανισμός: Rado καλίμπρα R734, αυτόματο, 25 πολύτιμοι λίθοι, 3 δείκτες 80 ώρες απόθεμα ισχύος, αντιμαγνητικό ελατήριο ισορροπίας Nivachron™ ,ξεπερνά τα βιομηχανικά πρότυπα που απαιτούν δοκιμές από 3 σε 5 θέσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια

Κυκλική κοκκώδης διακόσμηση και βάση μηχανισμού διακοσμημένη με μοτίβο Côtes de Genève

Κάσα: Γυαλισμένη λευκή κάσα και κορώνα από κεραμικό υψηλής τεχνολογίας, κατασκευή monobloc

Αμμοβολισμένο πίσω μέρος κάσας από τιτάνιο με κρύσταλλο σαπφείρου. Επίπεδο κρύσταλλο σαπφείρου με αντιανακλαστική επίστρωση και στις δύο όψεις Ανθεκτικό στο νερό έως 5 bar (50m)

Καντράν: Διακόσμηση με λαμπερό διαμάντι σε μορφή σκόνης χρώματος ροδίου, λοξοτμήσεις σε απόχρωση ροζ χρυσού Jubilé, 12 διαμάντια ποιότητας Top Wesselton (VS–SI), πλήρους κοπής,

συνολικού βάρους 0,096 καρατίων. Κινούμενο σύμβολο άγκυρας σε ροζ χρυσό πάνω σε ασημένιο φόντο. Τυπωμένη γκρι ένδειξη λεπτών σε ανάγλυφο, καθώς και τυπωμένο γκρι λογότυπο Rado σε ανάγλυφη επιφάνεια.

Δείκτες: Σε ροζ-χρυσό χρώμα με λευκή Super-LumiNova®

Λεπτοδείκτης σε ροζ-χρυσό χρώμα

Μπρασελέ: Γυαλισμένο λευκό κεραμικό υψηλής τεχνολογίας

Τριπλό αναδιπλούμενο κούμπωμα τιτανίου

Διαστάσεις: 38.0 x 44.2 x 9.7 (Π x Μ x Υ σε mm)

Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph

Ref. R32190153

Μηχανισμός: Rado καλίμπρα R801, αυτόματος χρονογράφος, 37 πολύτιμοι λίθοι, 5 δείκτες, ημερομηνία στις 6 η ώρα, 59 ώρες απόθεμα ισχύος, αντιμαγνητικό ελατήριο ισορροπίας

Nivachron™ ,ξεπερνά τα βιομηχανικά πρότυπα που απαιτούν δοκιμές από 3 σε 5 θέσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια

Κάσα: Matt μάυρη κάσα από high-tech ceramic, monobloc κατασκευή

Περιστρεφόμενη στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό χρώμα με γυαλισμένο ένθετο σε μαύρο high-tech ceramic με χαραγμένους αριθμούς, δείκτες ωρών και

λεπτών και τρίγωνο με επένδυση από λευκή Super-LumiNova®

Γυαλισμένη κορώνα από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό χρώμα με ανάγλυφο και ενισχυμένο με λέιζερ λογότυπο άγκυρας.

Γυαλισμένα βιδωτά push buttons από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό χρώμα

Κάσα από τιτάνιο με κρύσταλλο σαπφείρου με επίστρωση PVD σε μαύρο χρώμα με κυκλικό ματ φινίρισμα

Κρύσταλλο σαπφείρου σε πομπέ σχήμα με αντιανακλαστική επίστρωση και στις δύο πλευρές

Ανθεκτικότητα στο νερό: 30 bar (300 μέτρα)

Καντράν: Μαύρο

Λευκό τυπωμένο λογότυπο Rado και Captain Cook, 300m/1000ft

Μαύρες εφαρμοσμένες ενδείξεις σε γυαλισμένο ροζ χρυσό με λευκό Super-LumiNova®

Γυαλισμένο ροζ χρυσό κινούμενο σύμβολο άγκυρας με επίστρωση PVD σε πλάτη από συνθετικό ρουμπίνι

Δείκτες: Γυαλισμένοι δείκτες λεπτών και ωρών σε ροζ χρυσό χρώμα με λευκό Super-LumiNova®

Γυαλισμένος μικρός δείκτης δευτερολέπτου σε ροζ χρυσό χρώμα

Γυαλισμένοι δείκτες δευτερολέπτου, ωρών και λεπτών χρονογράφου σε ροζ χρυσό χρώμα με κόκκινη άκρη

Μπρασελέ: Τριπλό αναδιπλούμενο κούμπωμα τιτανίου

Matt μαύρο high-tech ceramic

Γυαλισμένα middle links από black high-tech ceramic

Διαστάσεις 43.0 x 49.8 x 16.2 (Π x Μ x Υ σε mm)

Rado Centrix Diamonds

Ref. R30230922

Μηχανισμός: Rado καλίμπρα R763, αυτόματο, 25 πολύτιμοι λίθοι, 3 δείκτες, ημερομηνία στις 6 η ώρα, απόθεμα ισχύος 80 ωρών, αντιμαγνητικό ελατήριο Nivachron™, υπερβαίνει τις απαιτήσεις των τυποποιημένων δοκιμών από 3 έως 5 θέσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια

Κάσα Γυαλισμένη κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε χρώμα ροζ χρυσού

Ανοξείδωτη στεφάνη από ροζ χρυσό με επίστρωση PVD και 60 διαμάντια, 150/155, Top Wesselton, VS-SI, πλήρους κοπής, 0,792 καράτια. Γυαλισμένο πίσω μέρος κάσας από ανοξείδωτο ατσάλι με κρύσταλλο ζαφειριού Γυαλισμένη κορώνα από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό με ανάγλυφο και ενισχυμένο με λέιζερ λογότυπο άγκυρας Καμπυλωτό κρύσταλλο

ζαφειριού με αντιανακλαστική επίστρωση και στις δύο όψεις Ανθεκτικό στο νερό έως 5 bar (50m)

Καντράν Καφέ φίλντισι

Jubilé, 11 διαμάντια, 135/140, Top Wesselton, VS-SI, πλήρους κοπής, 0.11 καράτια Κινητό σύμβολο άγκυρας σε χρώμα ροζ χρυσού Λογότυπα Rado και Automatic σε ροζ χρυσό χρώμα

Δείκτες Σε ροζ χρυσό χρώμα

Μπρασελέ Γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση PVD σε ροζ χρυσό χρώμα

Ματ τριπλό αναδιπλούμενο κούμπωμα από ανοξείδωτο ατσάλι

Γυαλισμένα καφέ middle links από high-tech ceramic

Διαστάσεις 35.0 x 38.5 x 11.1 (Π x Μ x Υ σε mm