Το φεστιβάλ που προσελκύει το κινηματογραφόφιλο κοινό της Πόλης, γεννήθηκε από την ανάγκη των διοργανωτών του – της ΕΜΕΙΣ ΑμΚε και της εταιρείας istos – να αποδείξουν ότι η Τέχνη και ο πολιτισμός ενώνουν διαχρονικά τους ανθρώπους και τους λαούς.

Με την απόλυτη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η γοητευτική Κωνσταντινούπολη θα γεμίσει με ελληνικό κινηματογράφο, ελληνική σκηνοθετική ματιά και καλλιτεχνικές φωνές που προσελκύουν όλες τις ηλικίες της γείτονος.

Οι «Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» άλλωστε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό με αποτέλεσμα νέοι, φοιτητές αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σινεφίλ να σπεύδουν στο Μουσείο του Πέρα για να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας και να χτίσουν με τους δημιουργούς μια γέφυρα καλλιτεχνικής – και όχι μόνο – επικοινωνίας.

Η έναρξη του Φεστιβάλ γίνεται σε εορταστικό κλίμα στο εντυπωσιακό Σισμανόγλειο Μέγαρο, με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία εκπροσώπων της χώρας μας, Τούρκων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου, ενώ στην τελετή λήξης θα γίνει και η απονομή των βραβείων του διαγωνιστικού τμήματος των ταινιών μικρού μήκους.

Φέτος, η παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Πρέσβη Κωνσταντίνου Κούτρα και πολλών άλλων θεσμικών εκπροσώπων στο φεστιβάλ αναδεικνύει τη σημασία της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε ως Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου και πλέον με το διαγωνιστικό του τμήμα, τα σημαντικά masterclasses και τις δεκάδες προβολές στο Μουσείο του Πέρα, έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής σημασίας θεσμό που χαίρει τεράστιας εκτίμησης από το κοινό της Κωνσταντινούπολης.

Καλεσμένοι και πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ κατακλύζεται από υπέροχες, διαχρονικές και σημαντικές ταινίες της δεκαετίας του ’90.

Κάποιες από τις ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

«Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, που αποτελεί και την ταινία έναρξης του φεστιβάλ, «Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης» της Φρίντας Λιάππα, η «Φανουρόπιτα» του Δημήτρη Γιατζουζάκη και πολλές άλλες.

Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ θα προβληθεί η πολυβραβευμένη του ταινία «Ο τσαλαπετεινός του Wyoming», το «Ράδιο Μόσχα» του Νίκου Τριανταφυλλίδη, αλλά και το «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρη Γκορίτσα.

«Το μετέωρο βήμα του πελαργού» του Θόδωρου Αγγελόπουλου αποτελεί την ταινία λήξης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνονται οι προβολές των δέκα μικρού μήκους ταινιών του διαγωνιστικού προγράμματος παρουσία των σκηνοθετών ή εκπροσώπων των ταινιών.

Στα φετινά masterclasses συγκαταλέγονται εκείνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα και σεναριογράφο Πέτρο Μάρκαρη και την πολυβραβευμένη σκηνοθέτη Yeşim Ustaoğlu, με παράλληλη προβολή της ταινίας τους «Περιμένοντας τα σύννεφα» και άλλα, όπως με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ. Η παραγωγός Μαρίνα Δανέζη, μία εκ των παραγωγών της ταινίας «Ράδιο Μόσχα» θα βρίσκεται στην Πόλη για να παραστεί σε Q&Α μετά την προβολή της ταινίας ενώ στον προγραμματισμό εντάσσονται τα Industry Meetings όπου τρεις Έλληνες παραγωγοί έρχονται στην Πόλη για να συναντηθούν με Τούρκους συναδέλφους τους και να διερευνήσουν δυνατότητες συμπαραγωγών.

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας του φεστιβάλ με το ΕΚΚΟΜΕΔ, η Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο SΕΕ Cinema Network Άννα Κασσιμάτη και η Εκπρόσωπος του ΕΚΚΟΜΕΔ Αθηνά Καρτάλου, θα βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν την τρέχουσα κινηματογραφική πραγματικότητα στοχεύοντας στην ενίσχυση των συμπαραγωγών ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και των θεσμών που υποστηρίζουν τις τέχνες.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα βρείτε στο https://yunanistansinemasigunleri.com/