«Aγαπητέ κ. Σμαραγδή, θερμά συγχαρητήρια για το ωραιότατο έργο σας, τον “Καποδίστρια” Φύγαμε με βουρκωμενα μάτια».

«Ο “Καποδίστριας”, αποκάλυψη».

«ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γ’ αυτή τη δημιουργία σας. Δικαίωση γι’ αυτόν τον συγκλονιστικό άνθρωπο, τον Καποδίστρια, αλλά και μεγάλη η προσφορά σας στην Ελλάδα και στα ελληνόπουλα που θα αισθάνονται υπερήφανα για την χώρα τους και θα εμπνέονται από τους ήρωες της, όπως ο Καποδίστριας, ο δικός σας Καποδίστριας».

«Συγχαρητήρια κ Σμαραγδή. Έκλαψα πολύ στην ταινία… είπατε την αλήθεια!!! Μπράβο σας!!’ Πως να μην σας απειλούν;;; Ξυπνάτε τον κόσμο!!’ Σας αγαπάω».

«Καταπληκτική ταινία! Εξαίσια! Καυστική! Αυτές τις εντυπώσεις έχω συλλέξει μέχρι στιγμής!».

Όλα τα παραπάνω είναι αποσπάσματα διαφόρων sms που ο σκηνοθέτης κ. Γιάννης Σμαραγδής δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο από θεατές της ταινίας «Καποδίστριας» που την παρακολούθησαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σάββατο.

Η προβολή έγινε στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας (Museum of the Moving Image) στην Αστόρια, μια συνδιοργάνωση των οργανισμών Know Thyself Initiative, της Ελληνικής Εταιρείας Κινηματογράφου Νέας Υόρκης (Hellenic Film Society), της Ιόνιου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Αμερικής, του Ελληνικού Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (HANC), της ΕΜΚΑ (EMBCA), του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επτανήσιων, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Θιακών, του Σύλλογου Κεφαλλήνων «Κέφαλος» Αμερικής, της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης καθώς και του Παγκόσμιο Συμβουλίου Κρητών.

«Είμαι κατασυγκινημένος που η ταινία μας κατάφερε να προκαλέσει δάκρυα και σκέψεις» ανέφερε στο «ΒΗΜΑ» ο σκηνοθέτης από τη Νέα Υόρκη.

Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, παρούσα ήταν η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη που μετέβη στη Νέα Υόρκη ειδικά για αυτόν τον λόγο.

Παρόντες ήταν επίσης ο δημιουργός της μουσικής της ταινίας Μίνως Μάτσας, που μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την πολύχρονη συνεργασία του με το Γιάννη Σμαραγδή τονίζοντας την παιδαγωγική σημασία του έργου του, όπως και η ηθοποιός και απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, Ναταλία Καποδίστρια.

Τιμές και χειροφιλήματα

Την επομένη της προβολής, στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια, ο κ. Σμαραγδής συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ομογένειας της Νέας Υόρκης. Το εν λόγω κτίριο είναι η έδρα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και έχει μεγάλη ιστορική σημασία.

Εκεί διοργανώνονται οι ετήσιες παρελάσεις της Ομογένειας και από εκεί οργανώθηκαν στο παρελθόν οι μεγάλες κινητοποιήσεις της Ομογένειας για τα εθνικά θέματα και ειδικά για το Ονομα της Μακεδονίας Μίλησε και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Κεφαλλονιτών Κώστας Βαγγελατος που αφού μίλησε μπροστά σε όλο τον κόσμο και με τις κάμερες φίλησε τα χέρι του σκηνοθέτη ευχαριστώντας τον.

Τιμώμενο πρόσωπο της παρέλασης του 2026, έτους που συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, θα είναι ο κ. Σμαραγδής όπως ανέφερε ο κ. Λου Κάτσος Πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης της Εθνικης εορτής της 25ης Μαρτίου, ο οποίος αφού αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια για τη ταινία.

«Οταν εμποδίζεις τον Καποδίστρια να πάρει τη θέση που πρέπει στην Ιστορία και στη συνείδηση των ανθρώπων, εμποδίζεις τον ανώτερό σου εαυτό ως έθνος» ανέφερε το πρωί του Σαββατου, ώρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας, ο κ Σμαραγδής στη συνέντευξη Τύπου που μαζί με την Ναταλία Καποδίστρια παραχώρησε στους εκπροσώπους των ομογενειακών ΜΜΕ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Vista Sky Lounge στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτυ.

«Ο Καποδίστριας ακολούθησε το μονοπάτι του Χριστού. Ηρθε, κατέθεσε. Ηξερε ότι η εποχή ήταν ανώριμη… Δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το μέγεθος. Αφησε το ίχνος του και μετά πήγε μόνος του, σαν τον Χριστό, να ανεβει τον Γολγοθά του»

Η ταινία «Καποδίστριας» διανέμεται στις ελληνικές αίθουσες ανήμερα Χριστούγεννα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Διανομη: TANWEER.