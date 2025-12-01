Σχεδόν 1 δισ. δολάρια από μοχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων εκκαθαρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας άλλης απότομης πτώσης των τιμών τη Δευτέρα, η οποία έδωσε νέα ώθηση σε μια ευρεία πώληση που συνεχίζεται για τρίτο μήνα.

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 8% στα 83.824 δολάρια στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα η πτώση του για το έτος να ξεπεράσει το 9%. Το Ether έπεσε 10% στα 2.719 δολάρια και έχει υποχωρήσει 18% από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τα κρυπτονομίσματα κάνουν βουτιά

Η πτώση της αγοράς ήταν ακόμη πιο έντονη για τα μικρότερα, λιγότερο ρευστά tokens, τα οποία προσελκύουν συχνά τους επενδυτές λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητάς τους και της τυπικής υπεραπόδοσής τους κατά τη διάρκεια των ράλι. Ο δείκτης MarketVector, ο οποίος παρακολουθεί το κάτω μισό των 100 μεγαλύτερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποχωρήσει σχεδόν 70% φέτος.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε ασταθή έδαφος μετά από μια εβδομάδα πώλησης που ξεκίνησε όταν περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες στοιχηματικές συναλλαγές εξαφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταρακούνησε τις αγορές με απειλές για υψηλότερους δασμούς, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία παρακολούθησης Coinglass.

Αυτό συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά την επίτευξη του ιστορικού υψηλού των 126.251 δολαρίων από το Bitcoin. Το αυτόματο κλείσιμο των μοχλευμένων θέσεων στα κρυπτονομίσματα, όπως το σημαντικό γεγονός της 10ης Οκτωβρίου, αναφέρεται μερικές φορές ως «αλυσιδωτή εκκαθάριση».

Τα ελλιπή στοιχεία

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα δεδομένα εκκαθάρισης για να αξιολογήσουν τη μόχλευση στο σύστημα, να εντοπίσουν την προθυμία ανάληψης κινδύνου και να εκτιμήσουν εάν η κατάρρευση της αγοράς έχει πραγματικά εξαλείψει την υπερβολική κερδοσκοπία.

Ωστόσο, τα στοιχεία στα οποία βασίζονται ενδέχεται να είναι ελλιπή. Επαγγελματίες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι τα χρηματιστήρια περιορίζουν τα πλήρη δεδομένα εκκαθάρισης που κοινοποιούν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τους επενδυτές να γνωρίζουν πόση μόχλευση υπάρχει πραγματικά στο σύστημα.

«Ο Δεκέμβριος ξεκινά με κίνδυνο» εξηγεί στο Bloomberg ο Sean McNulty, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων APAC στη FalconX. «Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι πενιχρές εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin και η απουσία αγοραστών σε περιόδους πτώσης. Αναμένουμε ότι οι διαρθρωτικές αντιξοότητες θα συνεχιστούν αυτό το μήνα. Παρακολουθούμε τα 80.000 δολάρια στο Bitcoin ως το επόμενο βασικό επίπεδο στήριξης».

Πηγή: OT.GR