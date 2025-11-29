Σπουδαία νίκη για τη Μονακό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 στο «Λουί Ντε», για τη 14η αγωνιστική της Ligue 1. Οι Μονεγάσκοι με το γκολ του Μιναμίνο στο 68ο λεπτό έβαλαν επέστρεψαν στην 6άδα με 23 βαθμούς.

Παράλληλα, οι γηπεδούχοι έβαλαν «φωτιά» στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς πλέον η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κινδυνευεί να πέσει στη δεύτερη ή και την τρίτη θέση της βαθμολογίας, καθώς βρίσκεται στο +2 από Μαρσέιγ και Λανς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ για να ανοίξουν το σκορ. Ο Βιτίνια στο 26′ είχε μία καλή ευκαιρία, ωστόσο ο Χραντέτσκι έσωσε το σουτ του Πορτογάλου. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σεβαλιέ έσωσε την προσπάθεια του Μιναμίνο από πλευράς Μονακό. Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 40′ με τον Σαλισού, ωστόσο ο Γκανέζος ήταν εκτεθειμένος και το 0-0 παρέμεινε στο ημίχρονο.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως κάποια ομάδα να πραγματοποιεί κάποια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό άλλαξε στο 68ο λεπτό, όταν ο Γκολόβιν βρήκε τον Μιναμίνο στην περιοχή της Παρί, με τον Ιάπωνα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Μονακό.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο δεν κατάφεραν να απειλήσουν τον Χραντέτσκι. Στο 80′, ο Κέρερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού το VAR κάλεσε τον διαιτητή Τουρπέν να ελέγξει τη φάση. Με παίκτη παραπάνω, οι Παριζιάνοι συνέχισαν την πίεσή τους, ωστόσο η Μονακό συνέχισε να αμύνεται σωστά και το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος, για να χαρίσει μία μεγάλη νίκη στους Μονεγάσκους.

Μονακό (Σεμπαστιέν Ποκονιόλι): Χραντέτσκι, Ενρίκε, Σαλισού, Κέρερ, Βάντερσον (65′ Ντιατά), Τέζε, Καμαρά, Γκολόβιν (72′ Φάτι), Μιναμίνο (86′ Πογκμπά), Ακλιούς, Μπαλογκούν (85′ Μπίρεθ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέρ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ερναντές, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίζ (83′ Ράμος), Λι (64′ Ντεμπελέ), Μαγιούλου (64′ Ντζάντου), Κβαρατσχέλια (76′ Εμπαγιέ)