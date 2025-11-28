Εμμένει στη θέση του απέναντι στο σχέδιο της Κομισιόν για παροχή δανείου προς την Ουκρανία με τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση 140 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του Βελγίου, το οποίο ανησυχεί πως θα βρεθεί εκτεθειμένο.

Η βιαστική προώθηση του προτεινόμενου προγράμματος δανείων αποζημιώσεων θα είχε, ως παράπλευρη ζημία, ότι εμείς ως ΕΕ ουσιαστικά εμποδίζουμε την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας», ανέφερε ο Ντε Βέβερ σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδε το Reuters.

Γιατί είναι απαραίτητη η συναίνεση του Βελγίου

Η υποστήριξη του Βελγίου στο σχέδιο είναι κρίσιμη, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που η ΕΕ ελπίζει να χρησιμοποιήσει κατέχονται από το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear.

O πρωθυπουργός της χώρας όμως, Μπαρτ Ντε Βέβερ, επικεντρώνεται πλέον στη δημοσιονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα του, δείχνοντας απροθυμία να δώσει τη συγκατάθεσή του για την εκταμίευση των χρημάτων.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πιθανότατα λόγο στη χορήγηση του δανείου, κάτι που αναμένεται να επιβραδύνει την έγκριση, την ώρα που ο χρόνος πιέζει.

Το περιεχόμενο της επιστολής ντε Βέβερ

Η επιστολή έρχεται καθώς η Επιτροπή, θέλει να καθησυχάσει το Βέλγιο, παρουσιάζοντας σχέδια νομικών προτάσεων σχετικά με τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο ντε Βέβερ δήλωσε ότι το Βέλγιο δεν έχει ακόμη δει «καμία προτεινόμενη νομική διατύπωση από την Επιτροπή», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι η ΕΕ θα καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος στην επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του μπλοκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Δεκεμβρίου.

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα εναλλακτικές επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, της οποίας το χρηματοδοτικό κενό αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά το επόμενο έτος.

Ωστόσο, επικεντρώνεται κυρίως στο σχέδιο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται στην ανάληψη μεγαλύτερου χρέους.

«Λανθασμένο το σχέδιο»

«Το προτεινόμενο σχέδιο δανείων για επανορθώσεις είναι κατά την άποψή μου ριζικά λανθασμένο», δήλωσε ο Ντε Βέβερ, προσθέτοντας ότι ιστορικά, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν ποτέ χρησιμοποιηθεί. «Τέτοια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτελέσει αντικείμενο αποφάσεων κατά τη διάρκεια μεταπολεμικών διευθετήσεων, συνήθως στο πλαίσιο πολεμικών επανορθώσεων από το ηττημένο μέρος».

Ο ντε Βέβερ επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες του για πιθανά ρωσικά αντίποινα και την προοπτική σημαντικών οικονομικών αξιώσεων κατά του Βελγίου και της Euroclear, απειλές που η Μόσχα έχει ήδη εγείρει.

Εκτός από τα κεφάλαια που έχουν παγώσει στο Βέλγιο, εκτιμάται ότι ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25 δισ. ευρώ βρίσκονται παγωμένα σε τράπεζες της ΕΕ αλλού, κυρίως στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

Το Βέλγιο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι άλλες χώρες που έχουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών – όλες μέλη της Ομάδας των Επτά πλούσιων χωρών – θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο σχέδιο της Επιτροπής.