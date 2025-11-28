Σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού, αποχαιρέτησαν σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, τον άτυχο 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, που έχασε τη ζωή του μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε δίπλα στην οικογένεια του άτυχου 19χρονου, στον ιερό Ναό του Αγίου Τίτου που τελείται η νεκρώσιμος ακολουθία. Η σορός του Ραφαήλ έφτασε στον Ιερό Ναό τυλιγμένη στη γαλανόλευκη σημαία, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να ξεκινά μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του. Με δάκρυα στα μάτια, συμμαθητές του άφησαν λευκά τριαντάφυλλα, ενώ άλλοι συντετριμμένοι κουβαλούσαν στεφάνια.

Στην κηδεία έδωσαν το παρών επίσης ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταχείας Επέμβασης (ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Σπύρος Κογιάννης και ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (44 ΣΔΙ) Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος. Επίσης επικήδειο θα εκφωνήσει ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, όπου υπηρετούσε ο 19χρονος.

Επιπρόσθετα, παρευρέθηκε τμήμα απόδοσης τιμών και τμήμα απόδοσης αποχαιρετιστήριων βολών από τη 44 ΣΔΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με στρατιωτικές τιμές από άγημα του στρατού.

Από νωρίς το πρωί, έξω από την εκκλησία τοποθετήθηκαν δεκάδες στεφάνια, ανάμεσά τους και αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, σε μια σιωπηλή ένδειξη τιμής και συμπαράστασης.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου –τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο Ραφαήλ– θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κηδείας, «σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Εικόνες από το τελευταίο αντίο στον 19χρονο

Τι ερευνάται για τον θάνατο του 19χρονου οπλίτη

Λάθος κίνηση, αστοχία υλικού ή μήπως και τα δύο; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στελέχη του στρατού και της Αστυνομίας στο σημείο της τραγωδίας, που έχει αποκλειστεί και αναζητούνται πολύτιμα ευρήματα από την αυτοψία των ειδικών.

Πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν ότι το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται από το πεδίο βολής των χειροβομβίδων σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων στα αριστερά.

Το Πεδίο Βολής στη Ρόδο μοιάζει με το Πεδίο Βολής των Γουρνών, με νατοϊκό σχεδιασμό. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο χειροβομβίδες, σχολιάζεται από άτομα που έχουν γνώση του χώρου και των μέχρι τώρα στοιχείων της έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα χθες ήταν εξονυχιστική και δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο του συμβάντος. Χθες, για ώρες ερευνούσαν τους χώρους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και της Σήμανσης από την Ασφάλεια της Ρόδου.

«Κλειδί» ο μοχλός ασφαλείας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τον μοχλό ασφαλείας. «Θα είναι το μαύρο κουτί» αν βρεθεί, σχολίαζαν αρμόδιες πηγές.

Ο μοχλός ασφαλείας, που – σύμφωνα με πληροφορίες- δεν είχε βρεθεί μέχρι χθες, θα ερευνηθεί για το εάν έχει δύο οπές. Εάν αυτές είναι κλειστές, τότε δίνεται μία εξήγηση για το τι φταίει.

Ο μοχλός αυτός θα έπρεπε, λογικά, να βρεθεί σε μικρή απόσταση· ωστόσο, δεν βρέθηκε και γι’ αυτό η έρευνα επεκτάθηκε και σε μεγαλύτερη απόσταση. Πάντως, το σενάριο της αστοχίας υλικού είναι ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που ερευνάται.

Σήμερα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα γίνει η έρευνα του πυροτεχνουργού-πραγματογνώμονα, που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου. Θα ακολουθήσει η έρευνα και του στρατού, καθώς θα πρέπει να πάρει πίσω οχήματα και υλικό που υπήρχαν εκείνη την ημέρα στο σημείο της τραγωδίας.