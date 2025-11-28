Το MEGA και η εκπομπή Live News έφεραν στη δημοσιότητα ηχητικό ντοκουμέντο από την στυγερή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της. Το ντοκουμέντο ζήτησε η κόρη του θύματος να βγει στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή που η δολοφόνος σπάει το τζάμι του παραθύρου στο πλάι του σπιτιού και αιφνιδιάζει την 75χρονη.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Live News ακούγεται η μανία με την οποία η 46χρονη ρίχνει στο παράθυρο με σφυρί για να το σπάσει. Μόλις τα καταφέρνει κατευθύνεται προς το υπνοδωμάτιο και ακολουθούν τα 40 βασανιστικά λεπτά για την 75χρονη.

Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί της 46χρονης

Από τους διαλόγους που ακούγονται προκύπτει ότι η 75χρονη δεν είχε καταλάβει ποιον είχε απέναντί της. Έτσι, καταρρίπτεται ο αρχικός ισχυρισμός της 46χρονης ότι την αναγνώρισε και για αυτό την σκότωσε.

Η δράστρια πέρα από την κουκούλα που φορούσε, άλλα και τη φωνή της για να μην την αναγνωρίσει το θύμα.

Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Στη συνέχει η φερόμενη ως δράστρια πήρε ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)

Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Τότε, της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα. Εκεί, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, πήρε ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!

Αρνείται τώρα τη δολοφονία στη Σαλαμίνα η 46χρονη, αλλά προφυλακίστηκε

Η κατηγορούμενη σήμερα πάντως έκανε στροφή 180 μοιρών. Αρνείται πλέον τη δολοφονία της πεθεράς της που αρχικά είχε ομολογήσει και στην απολογία της ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα απολύτως.

Στις 07:45 έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά με σκυφτό το κεφάλι, αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών. Κατά την είσοδό της αποδοκιμάστηκε έντονα. Με τρεμάμενη φωνή υποστήριξε στον ανακριτή πως δεν θυμάται τίποτα από τα 40 λεπτά μέσα στο σπίτι της 75χρονης, τα οποία πάντως φέρεται να είχε περιγράψει αρχικά με κάθε λεπτομέρεια.

«Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα. Λυπάμαι πάρα πολύ» ανέφερε.

Ανακριτής : Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι; Κατηγορούμενη : Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα. Ανακριτής : Μήπως καλύπτεις κάποιον;

: Μήπως καλύπτεις κάποιον; Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Επιπρόσθετα, η συνήγορός της εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 46χρονη ομολόγησε και η οποία, όπως λέει, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μετά την 3ωρη απολογία της, πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.