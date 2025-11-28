Πολύ πιο ασταθές από το DNA, τον χημικό του εξάδελφο, το μόριο του RNA υποτίθεται ότι καταστρέφεται μέσα σε λίγες ώρες ή το πολύ μέρες μετά τον θάνατο. Oχι όμως στα κατεψυγμένα μαμούθ της Σιβηρίας.

Διεθνής ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι απομόνωσε το αρχαιότερο RNA του κόσμου από μαμούθ που είχαν διατηρηθεί στους πάγους της Σιβηρίας έως και 50.000 χρόνια. Η εντυπωσιακή μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Cell» υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον κλάδο της παλαιογενετικής, καθώς τα μόρια του RNA προσφέρουν λεπτομέρειες για τη λειτουργία των γονιδίων τη στιγμή του θανάτου.

Σχεδόν όλα τα κύτταρα κάθε ζώου φέρουν ακριβώς το ίδιο DNA, το οποίο περιέχει τις «κατασκευαστικές οδηγίες» για την ανάπτυξη ολόκληρου του οργανισμού. Κάθε είδος κυττάρου ενεργοποιεί ωστόσο διαφορετικά γονίδια, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του – τα κύτταρα του δέρματος, για παράδειγμα, εκφράζουν εντελώς διαφορετικά γονίδια από ό,τι οι νευρώνες του εγκεφάλου. Οι διαφορές αυτές ανακλώνται στα μόρια RNA του κυττάρου, στα οποία μεταγράφονται οι πληροφορίες των ενεργών γονιδίων προκειμένου να παραχθούν οι αντίστοιχες πρωτεΐνες.

Τα τελευταία χρόνια, οι παλαιογενετιστές έχουν απομονώσει DNA ηλικίας έως και δύο εκατομμυρίων ετών, ωστόσο μέχρι σήμερα λίγοι έχουν ασχοληθεί με το RNA, το οποίο κανείς δεν περίμενε ότι μπορεί να διατηρηθεί για χιλιετίες. Μέχρι σήμερα, το αρχαιότερο δείγμα είχε απομονωθεί από ένα λυκόπουλο που πέθανε στη Σιβηρία πριν από περίπου 14.000 χρόνια.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ζήτησαν τη συνδρομή της Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Γιακουτίας στη Ρωσία, η οποία παραχώρησε δείγματα ιστών από 10 μαμούθ (Mammuthus primigenius) που πέθαναν τα τελευταία 50.000 χρόνια και διατηρήθηκαν στο μονίμως παγωμένο έδαφος της Σιβηρίας.

Μόρια αρχαίου RNA απομονώθηκαν από τρία από τα δέκα μαμούθ. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήρθαν από τον «Γιούκα» (εικόνα), ένα νεαρό μαμούθ που είχε βρεθεί στη Σιβηρία την περασμένη δεκαετία και χρονολογείται στα 39.000 χρόνια.

Μέχρι σήμερα οι ερευνητές πίστευαν ότι το νεαρό παχύδερμο ήταν θηλυκό. Τώρα, όμως, η μελέτη ανίχνευσε αλληλουχίες RNA από το χρωμόσωμα Υ και αποκάλυψε πως επρόκειτο για αρσενικό. Ανίχνευσε επίσης μόρια RNA που συνδέονται με τη λειτουργία των μυών και το κυτταρικό στρες. Οπως σχολίασε η ερευνητική ομάδα, οι ενδείξεις στρες δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς προηγούμενες έρευνες υπεδείκνυαν ότι ο «Γιούκα» σκοτώθηκε σε επίθεση από λιοντάρια των σπηλαίων.

Πέρα από τη μελέτη προϊστορικών ζώων, επεσήμαναν οι συντάκτες της μελέτης, οι ίδιες τεχνικές θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αλληλούχιση αρχαίων ιών RNA, όπως οι κορωνοϊοί και οι ιοί της γρίπης.