Την έντονη ενόχληση της για την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ από την Κύπρο και τον Λίβανο, με ιδιαίτερα σκληρή διπλωματική γλώσσα εξέφρασε η Τουρκία με δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι η Άγκυρα θέλει να εργαλειοποιήσει τα κατεχόμενα για να παρέμβει στο θέμα, καθώς όπως σημειώνει το σχετικό κείμενο «Αν και η περιοχή, την οποία αφορά η εν λόγω συμφωνία, βρίσκεται πέραν της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως την καταχωρίσαμε στις 18 Μαρτίου 2020 στον ΟΗΕ, η χώρα μας προσεγγίζει το θέμα στο πλαίσιο του κυπριακού ζητήματος και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ουντζού Κετζελί, υποστήριξε ότι η συμφωνία Κύπρου- Λιβάνου δεν έλαβε υπόψιν της τα «δικαιώματα» και τα «συμφέροντα» των Τουρκοκυπρίων, ενώ ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί την συμφωνία ως «μονομερή κίνηση» που μάλιστα δεν θα πρέπει να στηριχθεί από την διεθνή κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα στην σχετική ανάρτηση, στον ιστότοπο του τουρκικού ΥΠΕΞ για την απάντηση του Κετζελί αναφέρει:

«Σε σχέση με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπεγράφη μεταξύ Λιβάνου και της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου» («ΕΔΝΚ»):

Η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου» («ΕΔΝΚ») υπογράφει από το 2003 διμερείς συμφωνίες με γειτονικές χώρες της περιοχής, σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών γύρω από το νησί παραγνωρίζοντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο συστατικό στοιχείο του νησιού της Κύπρου.

Πιο πρόσφατα, η Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία είχε συναφθεί μεταξύ Λιβάνου και «ΕΔΝΚ» το 2007 αλλά δεν είχε τεθεί σε ισχύ, υπεγράφη εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου) μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και η περιοχή που καλύπτεται από την εν λόγω συμφωνία βρίσκεται πέραν της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρίσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες γειτονικές χώρες της περιοχής με την «ΕΔΝΚ» αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η «ΕΔΝΚ» δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους, ούτε το σύνολο του νησιού, και δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που αφορούν το σύνολο του νησιού.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίζουν τις μονομερείς ενέργειες της «ΕΔΝΚ» και να μην γίνονται εργαλείο σε προσπάθειες καταστρατήγησης των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο συνιστών στοιχείο του νησιού.

Η Τουρκία, μαζί με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Σε σχετικό ρεπορτάζ του Reuters για το θέμα, το πρακτορείο αναφέρει ότι στην ενημέρωση του Τύπου από τον εκπρόσωπο ο τελευταίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Δεν είναι δυνατόν για εμάς να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία παραβλέπονται τα δικαιώματα της «ΤΔΒΚ»».

Επίσης ο εκπρόσωπος φέρεται να προσπάθησε να κάνει κι ένα «άνοιγμα» προς τον Λίβανο, αφού πάλι σύμφωνα με το Reuters δήλωσε πως: «Αξιολογούμε ότι αυτή η συμφωνία, η οποία παραβλέπει τα δικαιώματα της «ΤΔΒΚ», παραβιάζει επίσης τα συμφέροντα του λιβανέζικου λαού, και ενημερώνουμε τους Λιβανέζους ομολόγους μας ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασία σε ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας».