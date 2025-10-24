Σε ένα ματς που πήγαινε για ιστορικό θρίαμβο και εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο εντυπωσιακός στην επίθεση ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 0-3 στο πρώτο μέρος(!), άλωσε το Πιέρ Μορό και πήρε μεγαλειώδη νίκη με 4-3 απέναντι στη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το ματς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να κλείνει εξαιρετικά τους χώρους στην άμυνά του. Μάλιστα, στο 18ο λεπτό κατάφερε να προηγηθεί και στο ματς, με τον Ζίβκοβιτς να στρώνει για τον Μεϊτέ ο οποίος με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των Γάλλων.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν ψυχολογία και δεν σταμάτησαν εκεί. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μιχαηλίδης έκανε εκπληκτική μπαλιά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ο Ζίβκοβιτς βγήκε σε θέση τετ α τετ και πλάσαρε από κοντά για το 0-2. Οι παίκτες του Δικεφάλου κρατούσαν την ισορροπία στην αναμέτρηση, με τον Τσιφτσή να φωνάζει παρών όσες φορές χρειάστηκε.

Μάλιστα, στο 42ο λεπτό ο ΠΑΟΚ πέτυχε ακόμα ένα τέρμα παίρνοντας ένα ισχυρό προβάδισμα. Ο Τσάλοφ έκανε τακουνάκι για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε όμορφη κίνηση και πλάσαρε ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους κάνοντας το 0-3.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν και στο 57’ κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ. Ο Φερντόνκ εκτέλεσε το κόρνερ και αμαρκάριστος ο Αντρέ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τσιφτσή. Η πίεση των Γάλλων ήταν ασφυκτική, ο Έλληνας πορτιέρο με εντυπωσιακές αποκρούσεις κρατούσε το σκορ, όμως στο 68ο λεπτό ήρθε και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Κόρνερ του Φερντόνκ, πρώτη κεφαλιά του Μενιέ, νέα του Ιγκαμανέ στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή και 2-3.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Οζέρ από το σημείο του πέναλτι, όμως ο ίδιος δύο λεπτά αργότερα μετά από ασίστ του Ντεσπόντοφ έκανε το 2-4. Οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο να απαντήσουν και πάλι, με τον Ιγκαμανέ να σουτάρει στην κίνηση και να κάνει το 3-4, με την αγωνία να αυξάνεται.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λιλ κατάφερε να σκοράρει μέσα από κόντρες στη μικρή περιοχή, όμως το γκολ ακυρώθηκε στη συνέχεια ως οφσάιντ. Το 3-4 ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Κεντζιόρα με δεύτερη κίτρινη.

ΛΙΛ: Οζέρ, Μαντί, Ενγκόι (46′ Εμπεμπά), Σάντος (46′ Μενιέ), Βέρντονκ, Ραγκουμπέρ (61′ Μπουαντί), Αντρέ, Σαχραουί (88′ Χάραλντσον), Κορέια (61′ Ζιρού), Φερνάντες-Πάρντο, Ιγκαμάνε.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Καμαρά (16′ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ (81′ Πέλκας), Τσάλοβ (66′ Γιακουμάκης).