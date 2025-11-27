Νέο κύμα βροχοπτώσεων εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην Αττική, με το κέντρο της πόλης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία Adel που επελαύνει.

Tα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα για την Αττική αφού η κακοκαιρία θα διατηρηθεί έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή ο καιρός θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σύμφωνα με το οποίο σήμερα Πέμπτη 27/11 βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν όλη σχεδόν τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η έντονη βροχόπτωση έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αρκετοί δρόμοι είναι στο «κόκκινο»,η κίνηση έχει γίνει ασφυκτική στους δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα στις μεγαλύτερες λεωφόρους και οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με εντονότερο πρόβλημα να συναντάται σε Κηφισό, Κηφισίας, Αττική οδό στη Μεσογείων και την Παραλιακή σε όλες τις κατευθύνσεις.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στην Λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το Αιγάλεω στην κάθοδο και από Πειραιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους στην άνοδο. Παρόμοια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Κηφισίας σε όλη της την έκταση, τόσο σε άνοδο όσο και σε κάθοδο. «Κατακόκκινη» είναι η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι το κέντρο.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Συντάγματος πλήθος κόσμου βρίσκεται εκεί, προκειμένου να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του δέντρου του Δήμου Αθηναίων και την εορταστική εκδήλωση εν όψει των Χριστουγέννων.