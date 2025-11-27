Στο πνεύμα των εορτών μπαίνει απόψε το κέντρο της Αθήνας, καθώς πλησιάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρόκειται να ανάψει το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο μίας λαμπερής εκδήλωσης με μουσική και τραγούδι, εν μέσω βροχής.

Το έλατο που ήδη βρίσκεται στην πλατεία είναι από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, ύψους 19 μέτρων, από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια, που έφτασε στην Αθήνα με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας.

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα. Πάρα το ψιλόβροχο ο κόσμος στο Σύνταγμα κατά είναι πολύς και συνεχώς έρχονται περισσότεροι πολίτες κάθε ηλικίας. Ήδη, η γιορτή έχει ξεκινήσει από τις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης συνάντησης. Στις 18:30 ο Πάνος Μουζουράκης ξεκίνησε να παρουσιάζει ένα χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση.

Παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ παράλληλα στην εκδήλωση συμμετέχει και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Η συνέχεια του προγράμματος

Στις 19:30 ο Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ταυτόχρονα θα αποκαλυφθεί ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, θα αναδείξουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Μετά το άναμμα του δέντρου θα συνεχιστεί η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη έως τις 20:30.

Τα Χριστούγεννα δίνουν το παρών στην Αθήνα

Παράλληλα με την εκδήλωση, θα αποκαλυφθεί ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια.

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί θα βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος θα εμπλουτιστεί με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο. Τέλος, στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.

Ο εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και απλώνεται σε όλη την πόλη. Περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές.

Χριστούγεννα και στο Πεδίον του Άρεως

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως επιστρέφει από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19.00 με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, και με ένα συναρπαστικό light show.

Αμέσως μετά, στις 19.30, ο μοναδικός Θοδωρής Φέρρης και ο εκρηκτικός Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους, γεμάτο θετική ενέργεια, ζωντάνια και παρεϊστικη διάθεση.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η μοναδική street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πεδίον του Άρεως η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που θα μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα.