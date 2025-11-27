Η κακοκαιρία Adel σαρώνει την Ελλάδα, έχοντας ήδη προκαλέσει προβλήματα στην Κέρκυρα και την Ήπειρο.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σύμφωνα με το οποίο σήμερα Πέμπτη 27/11 βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πολλή βροχή στην Αττική

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρωινή του πρόγνωση, προειδοποίησε για δεύτερο εκτεταμένο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει μεγάλο όγκο νερού μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μεγάλες ποσότητες νερού θα πέσουν και στην Αττική, μετά τις πρωινές καταιγίδες. «Κοντά στο απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και στην Αττική έως αύριο το απόγευμα» ανέφερε.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Επίμονες και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις επηρέασαν τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 26/11 και έως το πρωί της Πέμπτης 27/11, ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 4 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 11 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 22 σταθμούς.

Καταστροφές στη Φοινικούντα από ανεμοστρόβιλο

Οι σφοδροί άνεμοι που έπληξαν τη Φοινικούντα ξερίζωσαν στέγες από τα σπίτια, έσπασαν τζαμαρίες επιχειρήσεων, λαμαρίνες έπεσαν στο οδικό δίκτυο και από θαύμα δεν κινδύνευσαν οι οδηγοί.

Από τις βλάβες στο δίκτυο η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία.