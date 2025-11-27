Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στα Τζουμέρκα, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, καθώς από χθες σημειώνονται νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Στα χωρία Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς έχουν υποχωρήσει πρανή κοντά σε κατοικίες, ενώ τρεις γέφυρες—στο ρέμα Ραφτανίτικου στην Πλάκα, στους Χριστούς και η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι—παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση τεχνική θωράκιση.

Παράλληλα, η επόμενη ημέρα των έντονων καιρικων φαινομένων που έπληξαν χθες το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Καταστροφές και στην Αφιλοχία

Η κακοκαιρία Adel αφήνει έντονο αποτύπωμα και στην Αμφιλοχία, καθώς σημαντικές ποσότητες νερού κατεβάζει το ρέμα Αγγέλω. Σύμφωνα με το agrinopress.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ραγδαία αύξηση της στάθμης του ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κινούνται με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο και να εκβάλλουν με ορμή σε αυτόν.