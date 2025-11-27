Σειρά μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας συγκεκριμένων τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, περιλαμβάνει το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με διατάξεις του νομοσχεδίου καθορίζονται, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως και οι διοικητικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες, όπως αυτές:

Των θεματικών πάρκων (ειδική τουριστική υποδομή).

Των γηπέδων γκολφ (ειδική τουριστική υποδομή).

Της ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό μέσω προκράτησης.

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, θεσπίζεται ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο διοίκησης, ανάπτυξης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, «αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, με έμφαση στην ποιότητα, τον έλεγχο και την επιτάχυνση των επενδύσεων».

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α’ του νομοσχεδίου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, με αναθεωρήσεις άρθρων του βασικού νόμου του υπουργείου Τουρισμού (ν. 4276/2014). Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας, της ποιότητας των υπηρεσιών και η προσαρμογή του τουριστικού κλάδου στις σύγχρονες ανάγκες.

Ειδικότερα, επικαιροποιούνται κανόνες για τη λειτουργία των ναυλομεσιτικών γραφείων, των γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων, με ενιαίο πλαίσιο ελέγχου και έμφαση στην οδική ασφάλεια και την προστασία των συναλλασσομένων.

Επεκτείνεται η δυνατότητα ανέγερσης δωματίων προσωπικού σε επιχειρήσεις camping και glamping για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής του προσωπικού, ενώ τροποποιούνται οι κυρώσεις σχετικά με την υποχρέωση κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων/κλειδιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την τουριστική νομοθεσία.

Επιπλέον, ενισχύεται η ελεγκτική διαδικασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την επιβολή κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις για μη συμμόρφωση με την τουριστική νομοθεσία.

Στο πεδίο των κτιριακών υποδομών, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων κοντά στον αιγιαλό, υπό προϋποθέσεις, με στόχο την αναβάθμιση και ενεργειακή βελτίωσή τους.

Στο Κεφάλαιο Β’ του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων, τη χρηματοδοτική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων με επικαιροποίηση των κυρώσεων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, με έμφαση στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και την υποχρεωτική πιστοποίηση των υπευθύνων.

Μεταφέρονται επίσης στους δήμους οι αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων για τα Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ), ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έως το 2029.

Στο Κεφάλαιο Γ’ του νομοσχεδίου, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

Παράλληλα, παρατείνονται οι προθεσμίες τακτοποίησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ορειβατικά καταφύγια, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησής τους χωρίς να διακοπεί η λειτουργία τους.

Τέλος, απλοποιούνται οι όροι για τα Επισκέψιμα Ζυθοποιεία, με ενοποίηση των κανόνων που ισχύουν για αντίστοιχες τουριστικές υποδομές.

Επίσης, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, προωθούνται διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και τη θωράκιση του θεσμικού ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Συγκεκριμένα, στόχο αποτελεί η προώθηση του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, η ανάδειξη της ελληνικής υπαίθρου και της γαστρονομικής κληρονομιάς, καθώς και ο συντονισμός δράσεων που θα στηρίζουν τις τοπικές παραγωγικές κοινότητες.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, διασφαλίζοντας ξεκάθαρες αρμοδιότητες και βιώσιμες διαδικασίες αξιοποίησης, είτε μέσω διαγωνισμών είτε μέσω παραχώρησής τους στους ΟΤΑ.

Στο πεδίο της Τουριστικής Εκπαίδευσης, εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και στις Σχολές Ξεναγών, με απλοποιημένη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόβλεψη υποτροφιών, δωρεάν σίτιση βάσει κοινωνικών κριτηρίων και επέκταση του στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Τέλος, ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΕΟΤ στον τομέα των χορηγιών για εκδηλώσεις που προβάλλουν την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό, επιτρέποντάς του να συμμετέχει σε σημαντικές διοργανώσεις με διαφανείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, διευθετούνται ζητήματα που αφορούν συντελεσμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπέρ του ΕΟΤ, αποσαφηνίζοντας τις αρμοδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη και ομαλή διαδικασία καθορισμού αποζημιώσεων.