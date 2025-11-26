Η μητέρα δύο ανήλικων αγοριών, 2 και 4 ετων αντίστοιχα, σάστισε όταν άκουσε τον μεγαλύτερο γιο της να της λέει «αυτές τις κινήσεις στο σώμα μου τις έκανα με τον θείο».

Έκανε αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο αδελφός της ασελγούσε σε βάρος των παιδιών της. Με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή εξετάστηκαν τα δύο αγόρια ενώ ενημερώθηκε αμέσως ο εισαγγελέας ο οποίος έδωσε εντολή να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου θείου των αγοριών και του 40χρονου συντρόφου του.

Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, τις οποίες διέπρατταν όταν η μητέρα έλειπε από το σπίτι καθώς για εκείνη θεωρούνταν πρόσωπο εμπιστοσύνης. Πρόκειται για έναν 20χρονο από τη Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στα κινητά τους τηλέφωνα που κατασχέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Οι αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων παρακολουθούν στενά την σοκαριστική υπόθεση ενώ τα δυο αγοράκια παρακολουθούνται συστηματικά από παιδοψυχολόγο.

Ο 20χρονος θείος των παιδιών ομολόγησε τις πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος σύντροφός του επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί την Πέμπτη.