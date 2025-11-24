Αρνητική είναι η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στις αναφορές σχετικά με την ευρωπαϊκή και ουκρανική αντιπρόταση και το νέο σχέδιο που φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί στην Γενεύη με τις ΗΠΑ για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ένας εκ των στενών συνεργατών του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσακόφ, «οι ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις φαίνονται εκ πρώτης όψεως μη εποικοδομητικές και δεν λειτουργούν υπέρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε δηλώσεις του που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά το νόημα και τη σημασία βασικών σημείων σχετικά με το ΝΑΤΟ και το εδαφικό, ενώ αντίθετα υποστήριξε ότι το αρχικό αμερικανικό σχέδιο «είχε προτάσεις που μας φαίνονταν περισσότερο αποδεκτές».

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Ουσακόφ, αυτή την στιγμή υπάρχουν «σημάδια» ότι οι ΗΠΑ θα προτείνουν μια συνάντηση, όμως δεν υπάρχουν «συγκεκριμένες συζητήσεις». Όπως πάντως συπλήρωσε «θα ήταν φυσικό να υποθέσουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα έρθει σε επαφή για να ξεκινήσουμε τέτοιες συζητήσεις».