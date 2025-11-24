Μπαράζ επαφών και συζητήσεων για να καθοριστεί συνολικά η νέα στάση των Ευρωπαίων, της Ουκρανίας αλλά και των ΗΠΑ στο ζήτημα της διευθέτησης του πολέμου με βάση την ευρωπαϊκή αντιπρόταση που παρουσιάστηκε στην Γενεύη, σημειώνεται το τελευταίο 24ώρο, ενώ η γενική εικόνα -παρά το γεγονός ότι η διορία Τραμπ για την Πέμπτη πλησιάζει- εμφανίζεται ιδιαίτερα ρευστή κάτι που σημειώνει και η Μόσχα.

Λύση χωρίς την αποδυνάμωση της Ουκρανίας θέλει ο Ζελένσκι

Πιο συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

Στην αντιπρόταση που ήταν το αποτέλεσμα των συνομιλιών της Γενεύης, όπως και στο αρχικό σχέδιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω ζητήματα, όμως οι διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων είναι στις λεπτομέρειες και στις διατυπώσεις.

Πέραν του Crimean Platform, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά την παρουσίαση της ευρωπαϊκής αντιπρότασης θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικής που διεξάγεται στην Ανγκόλα.

«Καμία επίσημη ενημέρωση» για Γενεύη λέει ο Πεσκόφ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η ρωσική ηγεσία παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που έχουν πληθύνει τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σχετικά με την Γενεύση.

Όπως ανέφερε μετά τις συζητήσεις στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε κυκλοφορήσει και υποστήριξε πως είναι προφανές πως ο διάλογος συνεχίζεται και ότι θα υπάρξουν κι άλλες επαφές. Όπως υπογράμμισε πάντως η Ρωσία προς το παρόν δεν έχει τίποτα επίσημο στα χέρια της και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη καμία επίσημη συνομιλία με την αμερικανική πλευρά για την Ουκρανία, αυτή την εβδομάδα.