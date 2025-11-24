Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, με μια ανάρτηση στο Truth Social γεμάτη υπονοούμενα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας υποστηρίζοντας πως «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει» εννοώντας στο παρασκήνιο των συνομιλιών για συμφωνία ειρήνης και λήξη του πολέμου.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις Συνομιλίες Ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Δεν το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Σημειώνεται πως η αντίδραση Τραμπ έρχεται την στιγμή που όπως έχει γίνει γνωστό οι συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου ειρήνης συνεχίζονται με βάση πλέον και τις θέσεις της Ευρώπης, ενώ αρκετές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη για το θέμα.