Στις επαφές για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανίας επικεντρώθηκε σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ομόλογος του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ερντογάν θέλει νέο γύρο επαφών στη Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη να συμβάλει σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για να διευκολυνθεί η απευθείας επαφή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς» ειρήνης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε ότι οι απευθείας επαφές θα μπορούσαν να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συζητήθηκε η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφυγε από τη Γενεύη

Περίπου την ίδια ώρα ανακοινώθηκε ότι η επίσημη ουκρανική αντιπροσωπεία, που βρισκόταν στη Γενεύη για τις συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένει ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αναμένω πλήρη αναφορά απόψε σχετικά με την πορεία των συνομιλιών στη Γενεύη και τις βασικές προτεραιότητες των εταίρων μας. Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο.»

Θετική η αποτίμηση της διαδικασίας της Γενεύης από τους Ευρωπαίους

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται στην σκιά της κατάρτισης από τους Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές, ενός «βελτιωμένου πλαισίου ειρήνης» και των δεσμεύσεων ότι σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αφού πρώτα υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός για ένα από κοινού διαμορφωμένο ειρηνευτικό σχέδιο, χαιρέτισε το γεγονός ότι στην Γενεύη «ορισμένα ζητήματα διευκρινίστηκαν», όμως όπως τόνισε «γνωρίζουμε βέβαια ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει την Ουκρανία ή την Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «Είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί κανείς δεν θέλει να αποθαρρύνει τους Αμερικανούς και τον πρόεδρο Τραμπ από το να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό μας σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία ότι μια στρατιωτική αποδυνάμωση, ή τα λεγόμενα όρια στον αριθμό των στρατευμάτων στην Ουκρανία, αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη».

Αντίστοιχα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει πρόοδος.

Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο αυτή κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ.