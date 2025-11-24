Ένας μικρός γολγοθάς περιμένει σε λίγες ώρες, οδηγούς που θα κινούνται πέριξ γεφυρών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οποίοι χρήζουν ελέγχων στατικότητας, που θα διενεργηθούν απόψε, αργά τη νύχτα και τις ίδιες ώρες αύριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα υπάρξουν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις επτά το πρωί, ως εξής:

Τρίτη 25-11-2025

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.