Εφτασαν στη Γενεύη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ όπου θα λάβουν μέρος στις κρίσιμες συνομιλίες που θα διεξαχθούν μετά το πρόσφατο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της ΕΕ.

Η εναλλακτική της ΕΕ για την Ουκρανία

Η σημερινή ημέρα εκτιμάται ως ιδιαιτέρως κρίσιμη για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό καθώς η ΕΕ θα καταθέσει εναλλακτικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία.

Ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελπίδες εκφράζονται για τις εξελίξεις στην Ουκρανία αν η «αντιπρόταση» έχει στο επίκεντρο την Ουκρανία και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτήν τα τελευταία χρόνια του πολέμου και ταυτόχρονα δεν «αγνοεί» την πρόταση Τραμπ. Αν συνδυαστούν τα δύο αυτά στοιχεία τότε ίσως υπάρξει ουσιαστική συμβολή-συμμετοχή της Ευρώπης στο Ουκρανικό και ίσως, στην έναρξη μίας διαπραγμάτευσης, που δεν θα τα δίνει όλα στη Ρωσία.

Οχι της Ευρώπης στη μείωση των Ουκρανικών Στρατευμάτων

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η πρόταση που θα παρουσιάσει ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων.

Η πληροφορία του Bloomberg ενισχύεται από τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι τον προβληματισμό των εγγυήσεων και της πιθανής επιστροφής του ρωσικού στρατού στο πολεμικό μέτωπο.

Η Ευρώπη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει χώρο στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να αξιοποιήσει την όποια ανοχή και να επανέλθει επιθετικά απέναντι σε μία αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει έως και σήμερα.