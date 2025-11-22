Προθεσμία για να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, το γνωστό μπάζωμα.

Και οι δύο σύμφωνα με πληροφορίες, όπως και άλλα έξι μη πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση, εμφανίστηκαν στην ανακρίτρια αρεοπαγίτη Φωτεινή Μηλιώνη και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα απολογηθεί σύμφωνα με πληροφορίες τελευταίος καθώς οι υπόλοιποι θα προηγηθούν καθώς ήδη έχουν δώσει απολογίες και στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη που διενήργησε την ανάκριση για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Με δεδομένο ότι η προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υφυπουργό ολοκληρώθηκε με σύντομες διαδικασίες (fast track )και ο ίδιος δεν έδωσε εξηγήσεις, η απολογία του ενώπιον της αρεοπαγίτου θα είναι η πρώτη απολογία του Χρήστου Τριαντόπουλου και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά το τέλος των απολογιών η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου το οποίο με βούλευμα θα αποφασίσει αν θα υπάρξει δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου η αν οδηγηθεί σε απαλλαγή για τον πρώην υφυπουργό.

Κατά την ανακριτική διαδικασία στην ανακρίτρια εμφανίστηκαν συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας με αίτημα την αναβάθμιση της κατηγορίας για του πρώην υφυπουργού από πλημμέλημα σε κακούργημα.