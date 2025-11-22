Καλεσμένη στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν η αγαπητή ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.

Η Φιλαρέτη Κομνηνού μίλησε για τον ρόλο που ερμηνεύει στη δραματική σειρά του MEGA «Μία Νύχτα Μόνο», λέγοντας πως ο χαρακτήρας που υποδύεται είναι φτιαγμένος από βαρύ μέταλλο και οι δοκιμασίες της ζωής έκαναν την ηρωίδα καχύποπτη.

«Η γυναίκα αυτή βίωσε ένα σκάνδαλο που την εξευτέλισε κοινωνικά. Δεν είναι μόνο η απιστία του άντρα της, είναι ότι βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της ερωμένης του. Ψάχνω να βρω τι ήταν αυτό που την ανάγκασε να είναι τόσο υπερπροστατευτική».

«Για έναν άνθρωπο αυτό είναι τραύμα, είναι πάντα ανοιχτό, δεν κλείνει. Αυτόματα σε κάνει καχύποπτο και επιφυλακτικό για το υπόλοιπο της ζωής σου κι ανοίγει μία ομπρέλα προστασίας για ένα πλάσμα, όπως ο γιος της. Το τελευταίο που θα ήθελε και θα ανεχόταν ήταν να την λυπηθούν και να νιώθουν οίκτο απέναντί της».

Για τη σχέση της με τον γιο της, και επίσης ηθοποιό, Γιώργο Παπαγεωργίου είπε:

«Ήδη τα παιδιά των ηθοποιών έχουν ένα θέμα να ξεφύγουν και να προχωρήσουν. Φρόντισα να είμαι διακριτικά δίπλα του και όταν και όποτε χρειαστεί να είμαι εκεί. Τον εκτιμώ πολύ και τον θαυμάζω ως επαγγελματία, αυτό είναι μία κατάκτηση που ο ίδιος την επέβαλε».

«Θεωρώ ότι χρωστάω στο θέατρο και την υποκριτική ότι με έχει κάνει πιο σωστή και σοφή όσον αφορά τις συμπεριφορές. Δεν πάω απλά να παίξω έναν ρόλο, μελετάω πράγματα και ρόλο με τον ρόλο, η εμπειρία δηλαδή, φέρνει τη σοφία στη συμπεριφορά».