Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία στα περισσότερα σημεία του υποστηρίζει τα αιτήματα της Ρωσίας. Η Μόσχα αποκτά πολλά εδαφικά οφέλη και επί της ουσίας την επαναφέρει στην παγκόσμια οικονομία.

Υπάρχει όμως ένα σημείο στο οποίο ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να έχει και τις δύο πλευρές ικανοποιημένες. Πρόκειται για το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Από την μία τονίζεται ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία δε θα γίνει μέλος της συμμαχίας, κάτι που ήθελε η Μόσχα. Από την άλλη δίνονται δεσμεύσεις αλά ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό; Ότι σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία τότε θα υπάρξει παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Τι αναφέρει το επίμαχο Άρθρο

Το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών της Συμμαχίας στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε μέλος, ασκώντας το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας που αναγνωρίζεται από το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υποχρεούται να βοηθήσει το μέλος ή τα μέλη που δέχθηκαν την επίθεση, λαμβάνοντας αμέσως, ατομικά και σε συνεννόηση με τα άλλα μέλη, τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης βίας, για την αποκατάσταση και διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού.

Ποιοι θα εμπλακούν

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ξεκάθαρα συγκεκριμένες χώρες οι οποίες θα ενεργήσουν σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης «εξασφαλίζοντας μια ενιαία και αξιόπιστη αποτρεπτική στάση».

Σύμφωνα με το έγγραφο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα σε αυτές της χώρες είναι η ΗΠΑ και πέντε ευρωπαϊκές. Πρόκειται για τη Γαλλία, το Ηνωμένου Βασιλείου, τη Γερμανίας, την Πολωνίας και τη Φινλανδία. Η συγκεκριμένη δέσμευση έχει ορίζοντα δεκαετίας μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Αυτή ακριβώς η δέσμευση είναι και η σημαντικότερη νίκη για τον Ζελένσκι.

Το απόσπασμα από το σχέδιο Τραμπ

Το παρόν πλαίσιο καθορίζει τους όρους για μια εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας με βάση τις αρχές του άρθρου 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, προσαρμοσμένες στις συνθήκες της παρούσας σύγκρουσης και στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαίων εταίρων τους.