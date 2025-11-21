Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Bloomberg Forum ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη διαμάχη της Κίνας με τις ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις «πρέπει να τηρούνται». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν και άλλα λιμάνια στην Ελλάδα «τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν».

Ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζον Μικλθγουέιτ για το λιμάνι του Πειραιά

Τζον Μικλθγουέιτ: Το πιο ιδιαίτερο ζήτημα για εσάς είναι το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε αυτή τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Αφήσατε τους Κινέζους να έρθουν στον Πειραιά και να το πάρουν. Ανησυχείτε τώρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πει: «Θέλουμε να διώξετε τους Κινέζους»;

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές».

Τζον Μικλθγουέιτ: Αυτό δεν είναι κάτι που ο Trump γενικά θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από την άλλη πλευρά, όμως, κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Τζον Μικλθγουέιτ: Αυτός είναι ένας διακριτικός τρόπος για να πείτε στον Trump: «Κοίτα, κάνουμε όλες αυτές τις συμφωνίες μαζί σας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, άσε τον Πειραιά έξω από αυτό».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Υπάρχουν και άλλα λιμάνια στην Ελλάδα που μπορούν να αναπτυχθούν. Υπάρχει τρόπος, όπως ανέφερα, να σεβαστούμε ό,τι έχει ήδη συμβεί, προσκαλώντας παράλληλα κεφάλαια από τις ΗΠΑ και αμερικανικών συμφερόντων να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε με επιτυχία».